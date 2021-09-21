У Нідерландах триває засідання у справі МН17: суд слухає свідків
Першою виступала жінка з Австралії, чоловік якої загинув у літаку, що збили російські бойовики
У судовому комплексі «Схіпгол», що у Нідерландах, розпочалося чергове судове засідання у справі МН17. У суді свої виступи продовжують родичі загиблих. Першою виступала жінка з Австралії, яка втратила свого чоловіка, повідомив «Укрінформ».
«В нас забрали його речі на аналіз ДНК. Я не могла повірити, що Марко, мого чоловіка більше немає. Моє життя перетворилося на жахіття, я не могла спокійно жити», – поділилася через відеозв'язок жінка у сльозах.
Вона також розповіла, що її чоловіка ідентифікували лише у грудні 2014 року, одним з останніх.
«Я досі жахаюся від самої думки про те, що його тіло розлетілося на шматочки. Потім його зібрали в мішок і відправили на дослідження. Я дуже вдячна цим людям за їхню роботу», – поділилася жінка.
Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс після виступу родичів загиблих зазначив, що до справи варто додавати будь-які нові документи, що стосуються трагедії. За його словами, роль чотирьох обвинувачених може розглядатися в контексті діяльності інших осіб, тому вся інформація має бути в матеріалах справи.
13 вересня обвинувачення надало пояснення щодо поширеної інформації про пошук Міжнародною спільною слідчою групою (JIT) у справі щодо авіакатастрофи фотографій, відео та документів у Курську.
За словами прокурора, розслідування значно просунулося, але досі триває.
Прокурор також наголосила, що це розслідування ніяк не впливає на чотирьох обвинувачених, оскільки інформації, яка б могла вплинути на вирок суду, не було отримано.
Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.
Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.