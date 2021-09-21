У Нідерландах триває засідання у справі МН17: суд слухає свідків

Першою виступала жінка з Австралії, чоловік якої загинув у літаку, що збили російські бойовики

У судовому комплексі «Схіпгол», що у Нідерландах, розпочалося чергове судове засідання у справі МН17. У суді свої виступи продовжують родичі загиблих. Першою виступала жінка з Австралії, яка втратила свого чоловіка, повідомив «Укрінформ».

«В нас забрали його речі на аналіз ДНК. Я не могла повірити, що Марко, мого чоловіка більше немає. Моє життя перетворилося на жахіття, я не могла спокійно жити», – поділилася через відеозв'язок жінка у сльозах.

Вона також розповіла, що її чоловіка ідентифікували лише у грудні 2014 року, одним з останніх.

«Я досі жахаюся від самої думки про те, що його тіло розлетілося на шматочки. Потім його зібрали в мішок і відправили на дослідження. Я дуже вдячна цим людям за їхню роботу», – поділилася жінка.

Під час судового засідання 16 вересня слово мали семеро родичів загиблих рейсу МН17.