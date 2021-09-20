Росіянин влаштував стрілянину у центрі Парижа

Громадянин РФ з рушниці поранив щонайменше чотирьох людей у столиці Франції

На Єлисейських полях у центрі Парижа чоловік стріляв у людей з пневматичної рушниці. Поліції вдалося швидко затримати злочинця.Про це повідомляє BFMTV.

За даними джерел французького телеканалу, стрілянина сталася вночі на неділю 19 вересня у центрі Парижа на Єлисейських полях.

Поліція оперативно затримала підозрюваного, який, за попередніми даними, з пневматичної рушниці поранив щонайменше чотирьох людей. Зробити це змогли завдяки свідкам, які упізнали нападника.

З'ясувалося, що затриманий – росіянин 1988 року народження. Співробітники відділу з боротьби зі злочинністю встановили особу підозрюваного і заарештували його в його будинку в одному з центральних районів Парижа.

Зазначається, що росіянин стріляв у якогось «чоловіка на скутері», який не постраждав.

За іншою інформацією, чоловік стріляв з вікна, яке виходило прямо на Єлисейські поля. У цей момент в квартирі знаходився його 23-річний знайомий.

Розпочато розслідування.

Нагадаємо, 18 вересня в одеській Затоці невідомий влаштував стрілянину. Поліція ввела операцію «Сирена». У результаті стрілянини одна людина померла.