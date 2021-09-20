Скандал на засіданні ТСК щодо «вагнерівців». «Слуги народу» перервали роботу

Голова ТСК Мар’яна Безугла назвала винними у зриві засідання нардепів з двох фракцій

«Слуги народу» вчетверте перенесли засідання слідчої комісії Верховної Ради із вагнергейту

Народні депутати від «Слуги народу» перервали засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради щодо «вагнерівців», під час якого ексголова Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба давав свідчення щодо вказівки перенести спецоперацію. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Слуги народу» перервали засідання слідчої комісії Верховної Ради із вагнергейту і перенесли його вчетверте. Жодних пояснень», – написав він у Facebook.

Бутусов зазначив, що сьогодні ексголова ГУР Василь Бурба давав свідчення слідчій комісії на засіданні.

«Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, як тільки Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар’яна Безугла оголосила про перерву. А в кінці перерви раптово заявила про перенесення засідання», – наголосив журналіст.

За його словами, причини перенесення засідання не озвучили.

«Сьогодні засідання не буде продовжено, хоча до кінця робочого дня в депутатів достатньо часу, щоби дослухати Бурбу повністю. Очевидно, розслідування знову затягують за вказівкою Офісу президента. Засідання продовжать завтра, судячи зі слів голови комісії. Подивимося. Уже вкотре плани раптово змінюються. Минуло 13 місяців, а слідча комісія досі не заслухала всіх учасників спецоперації та учасників наради в кабінеті президента Зеленського», – додав Бутусов.

Натомість голова ТСК Мар’яна Безугла назвала винними у зриві засідання нардепів від «Євросолідарності» та «Голосу».

За її словами, сьогодні під час засідання ТСК відбулись дії, «які мають усі ознаки порушення Закону України про державну таємницю».

«До заслуховування колишнього керівника ГУР Бурби у приміщення, де мало відбутися заслуховування, вірвалися народні депутати, які не є членами ТСК, – Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейської солідарності» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голосу», зловживаючи своїм статусом. Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК», – заявила Безугла у Facebook.

Вона додала, що під час засідання розглядалася інформація з грифом «таємно», для отримання доступу до якої згідно «треба певні дії».

«Це приміщення спеціально обладнане та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації. Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіа», – додала очільниця ТСК.

«У мене питання, а для чого знадобилося зривати роботу ТСК? Чого Ви боїтеся? Питання, вважайте, риторичне, якщо пригадати, що Петро Порошенко взагалі відмовився дати свідчення Комісії, а натомість почав засилали сюди тих, хто намагається її роботу зірвати. Засідання продовжиться відповідним чином. Дату і час повідомлю окремо», – резюмувала Безугла.

Нагадаємо, 14 вересня комісія по «вагнерівцях» не зібралася через відсутність кворуму.

Як відомо, парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

Видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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