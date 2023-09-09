У Німеччині чоловік скинув з мосту українську дитину: справа отримала новий поворот

У німецькій прокуратурі кажуть, що з урахуванням ново відкритих обставин справу, швидше за все, просто закриють

За версією слідства, хлопчик сам спустився в канал і там грав

Німецька поліція не знайшла підтвердження історії про напад чоловіка на 10-річного українця в Нижній Саксонії. Свої травми дитина отримала при дещо інших обставинах, ніж повідомлялося спочатку, пише DW.

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Слідство перевіряло версію про те, що в місті Айнбек російськомовний чоловік скоїв напад на хлопчика через українську мову. Дані про те, що чоловік навмисне скинув дитину з мосту в канал, не знайшли свого підтвердження, пише видання.

За версією слідства, хлопчик сам спустився в канал і там грав, в процесі чого поранився осколком скла або іншим гострим предметом. Уже після цього у нього виникла суперечка з російськомовним чоловіком, заявили в німецькій прокуратурі. Стверджується, що діти жартома вигукували лайливі слова, за що і отримали зауваження від російськомовного чоловіка, що проходив повз.

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У найгострішій фазі цього конфлікту події розвивалися наступним чином. За даними поліції, коли хлопчик вибирався з каналу і заліз на сталеві опори, чоловік нібито схопив його за футболку, через що дитина втратила рівновагу і впала у воду. Відзначається, що глибина в цьому місці становила всього близько 20 сантиметрів. Сама дитина розцінила те, що трапилося, як навмисний поштовх у воду.

Утім, слідство підтвердило інформацію про те, що чоловік після цього дійсно кинув пляшку в бік дитини. Але чи був кидок «цілеспрямованим» і чи постраждав від нього хлопчик, слідство поки не знає.

Первісна версія, яка подавалася як замах російськомовного чоловіка на життя україномовної дитини, грунтувалася на первинному опитуванні свідків, а також попередньому огляді потерпілого і місця події. Але пізніше з'ясувалося, що хлопчик дав неправдиві свідчення, оскільки боявся покарання від батьків за забруднений одяг і поранену під час гри ногу.

У німецькій прокуратурі кажуть, що з урахуванням ново відкритих обставин справу, швидше за все, просто закриють. При цьому в прокуратурі так і не сказали, чи вдалося їм розшукати чоловіка, який конфліктував із хлопчиком.

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Нагадаємо, у німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською.

Раніше влада Ізраїлю затримала 10-річного сироту з України Женю та його дядька-опікуна Олександра в аеропорту Бен-Гуріон. Дитину з чоловіком помістили до ізолятора та погрожували депортувати.