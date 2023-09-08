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Німеччина робить власний зенітно-ракетний комплекс малої дальності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина робить власний зенітно-ракетний комплекс малої дальності
Перспективна німецька машина FlaRakPz зенітного комплексу малої дальності.
фото з відкритих джерел

Зенітно-ракетний комплекс будують в рамках програми модернізації системи армійської протиповітряної оборони  міністерства оборони Німеччини

Німеччина уклала контракт на розробку зенітного комплексу малої дальності в інтересах розвитку армійської ППО. Про це пише німецьке видання Europäische Sicherheit & Technik.

Для ліквідації відставання німецької армії в сфері наземної протиповітряної оборони уряд Німеччини уклав контракт з консорціумом ARGE NNbS, створеного компаніями Rheinmetall, Diehl і Hensoldt, на розробку самохідного зенітного комплексу малої дальності. Перші дослідні зразки зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) мають бути передані замовнику вже у 2026-2027 роках.

Замовлення на розробку ЗРК виконується в рамках першого етапу вже існуючої програми модернізації системи армійської протиповітряної оборони LVS NNbS, що реалізується міністерством оборони Німеччини з 2017 року. Її наміром є заміна застарілих систем та надання нових спроможностей для сухопутніх сил.

Перспективний ЗРК малої дальності Flugabwehrraketenpanzer (FlaRakPz) буде оснащений адаптованими для наземного пуску авіаційними зенітними ракетами IRIS-T німецького виробництва.

Подібне рішення вже використовується у ЗРК IRIS-T SLS, тому, відповідно, можна очікувати, що новий комплекс буде здатен перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 12 кілометрів та на висотах до 8 кілометрів.

Зенітний комплекс буде розміщений на шасі модульної броньованої платформи Boxer та матиме поворотний баштовий бойовий модуль з чотирма пусковими установками для зенітних ракет. Крім того, в бойовому модулі для самооборони буде встановлено 40-мм автоматичний гранатомет.

На башті буде розміщено одну з моделей РЛС серії Hensoldt Spexer з активною фазованою антенною решіткою, котра забезпечуватиме виявлення та сопровождения цілей.

Також комплекс отримає оптико-електронний комплекс спостереження для виявлення цілей у пасивному режимі. Враховуючи склад консорціуму, можна припустити, що це буде Rheinmetall FIRST.

Відомо, що зенітний комплекс складатиметься з трьох машин FlaRakPz, що координуватимуться машиною управління Feuerleitpanzer (FltPz) розробленою на тому ж шасі. Остання зможе обмінюватися інформацією з іншими елементами системи LVS NNbS, використовуючи АСБУ Airbus IBMS і апаратуру Link 16. Всі машини комплексу будуть оснащені системою пасивної протидії ворожим засобам ураження MUSS, що складається з датчиків виявлення лазерного опромінення та попередження про запуск ракет.

До слова, Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші контракти з європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів у рамках військової допомоги для України. Про це інформує пресслужба EDA.

Як зазначається, така угода стала першою в історії кроком до використання ЄС для колективної закупівлі зброї. Країни-члени ЄС і Норвегія тепер матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через EDA, яка працюватиме як закупівельна агенція.

Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французька Caesar, польська Krab, німецька Panzerhaubitze 2000 та словацька Zuzana.

Нагадаємо, воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ вперше показали в дії шведський переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70, який був доставлений в Україну ще в квітні. Вони знищили російський ударний вертоліт Ка-52 поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Про це повідомляє Defense Express.За даними видання, попри те, що ці ПЗРК були передані Україні ще у квітні цього року, це відео є першим з їх застосуванням на полі бою українськими бійцями.

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Теги: Німеччина машини боєприпаси озброєння танки відео

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