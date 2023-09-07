Німеччина шукає нові можливості для прийому біженців

Кількість заяв про надання притулку в ЄС стрімко зростає

Відразу декілька федеральних земель Німеччини вживають заходи для того, аби надати можливості для проживання біженцям. Про це пише Aussiedlerbote.

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Тюрінгія хоче розширити можливості землі прийому біженців до 2500 місць і шукає альтернативні варіанти для об'єкта в Хермсдорфі. «Якщо пошуки об'єкта виявляться безуспішними, то доведеться вдатися до проміжних рішень з розміщенням у контейнерах», – заявив міністр канцелярії землі Беньямін-Іммануель Хофф.

«Перший центр прийому в місті Зулі, який у минулому неодноразово був переповнений, на сьогодні може розмістити не більше ніж 800 мігрантів», – продовжив він. На відміну від філії в Айзенберзі, встановлення контейнерів для біженців там не планується.

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У пошуках приміщення для ще одного державного центру для первинного прийому біженців Державне управління будівництва та транспорту чекає на пропозиції до 22 вересня.

Водночас інша федеральна земля Бранденбург розширює місця для біженців та запускає програму видачі тривалих видів на проживання Spurwechsel. Водночас, як говорить влада, деякі місця для перебування біженців потребують ремонту.

Заходи вжиті урядом федеральної землі щодо зниження навантаження на міста та муніципалітети Бранденбурга щодо розміщення біженців приносять свої плоди: станом на кінець липня в муніципалітетах було розміщено 20,3 тис осіб за наявності 26,9 тис місць, повідомила бранденбурзький міністр соціального забезпечення Урсула Ноннемахер на засіданні комітету із соціальних питань парламенту федеральної землі. «Це означає, що номінально в муніципалітетах ще є 6632 місця», – повідомила міністр. Однак не всі місця вільні, і необхідний ремонт».

Навесні муніципалітети були занепокоєні з приводу загрози перенаселення під час розміщення біженців. У відповідь міністр внутрішніх справ Міхаель Штюбген ухвалив рішення про те, що прохачі притулку, які не мають перспектив залишитися, повинні залишатися в державному центрі первинного прийому до 18 місяців і не будуть розподілятися за муніципалітетами.

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На початку серпня Міністерство соціальних справ також знизило прогноз щодо кількості біженців, яких мають розподілити муніципалітети, на 6 500 до 19 253 осіб. Оскільки біженців прибуло дещо менше, ніж очікувалося.

Як пише видання Aussiedlerbote, кількість заяв про надання притулку в ЄС стрімко зростає – у першій половині 2023 року їх було подано 519 тисяч, що на 28% більше. За даними Агентства ЄС щодо надання притулку, до кінця року очікується понад мільйон заяв.

Нагадаємо, Німеччина продовжить надавати Україні підтримку на різних напрямках та в міжнародних організаціях. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesspiegel.

За словами Бербок, Німеччина, Європа та весь світ перебувають у розпалі найбільших потрясінь у зовнішній політиці та безпеці з часів закінчення холодної війни.

До слова, німці втратили інтерес до України. Майже третина німців вважають головною темою, на яку політикам наразі слід звернути першочергову увагу, стан економіки Німеччини. Про це свідчать опубліковані 31 серпня результати соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD, пише Deutsche Welle.

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На другому місці тема імміграції до Німеччини та біженців – її вважали дуже важливою 26% опитаних мешканців ФРН. Питання охорони довкілля та клімату, які ще в квітні вважалися респондентами першими за важливістю, нині стурбовані лише 18% німців.