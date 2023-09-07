Як Меркель допомогла Україні в 2014 році: пояснення ексурядовця Німеччини

За словами експолітика Німеччини, українське керівництво чітко дало зрозуміти, що не готове до війни

Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель і її тогочасний міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр вчинили правильно, коли виступили в ролі посередника на Мінських переговорах про припинення вогню між Україною і Росією у 2014-2015 роках. Про це в інтерв’ю Der Spiegel сказав Рольф Нікель, який в ті часи обіймав посаду комісара федерального уряду з питань контролю озброєнь. Загалом, Нікель обіймав різні посади в урядах Меркель, а також її попередників Герхарда Шредера і Гельмута Коля.

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«Німецький уряд намагався стримати конфлікт, який загрожував перерости у велику війну. А українське керівництво чітко дало зрозуміти, що не готове до війни. Йому треба було дати час, щоб підготуватися до неї», – сказав колишній німецький урядовець.

На зауваження журналістів Der Spiegel, що таке твердження – це поширений міф, Нікель відповів: «Це не міф, але ми тоді не брали участі в переозброєнні».

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Експосадовець також додав, що помилкою Німеччини була недооцінка готовності Володимира Путіна використовувати енергоносії в якості зброї. Новий уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцом припинив імпорт російського газу, при цьому подбавши, щоб перебоїв в постачанні енергоносіїв не було. Але цей успіх Берліна мав високу економічну ціну.

«Путін може записати до свого успіху той факт, що економічна співпраця між Німеччиною і Росією наповнила його військову скарбничку, яка сьогодні допомагає гарантувати, що санкції не матимуть того ефекту, який ми собі уявляли», – сказав Нікель.

На питання журналістів Der Spiegel про те, хто несе відповідальність за провал в енергетичній політиці, колишній урядовець відповів, що вона «спільна». Втім, він зауважив, що поки що самокритикою займаються лише німецькі політики, в той час, як бізнес-лідери мовчать. Але було б доречно, щоб бізнес Німеччини теж визнав свою помилку.

Чи може початися війна Росії проти НАТО? На думку Нікеля, все буде залежати від перемоги України в тому конфлікті, який вже триває.

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«Це станеться не сьогодні і не завтра, але багато чого залежатиме від того, як завершиться війна. Якщо Україна програє, то небезпека прямої військової конфронтації між Росією і Заходом зросте», – сказав він.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше закликала до відкритих дебатів щодо врегулювання російської агресії проти України. Також вона переконана, що робила достатньо, аби війни не було.

До слова, голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає, що рішення, ухвалені колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, призвели до повномасштабної війни РФ на території України.