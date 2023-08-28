Ізраїль погрожував депортувати 10-річного українця: чим закінчилась історія

Опікуну Олександру та хлопчику Євгену дозволили вийти під заставу та в’їхати до Ізраїлю для можливості впорядкувати свій статус

Влада країни відмовлялася випускати дитину з ізолятора, допоки не втрутився український посол

Влада Ізраїлю затримала 10-річного сироту з України Женю та його дядька-опікуна Олександра в аеропорту Бен-Гуріон. Дитину з чоловіком помістили до ізолятора. Про це повідомляє політичний оглядач Ynet.

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Як зазначається, Євген та Олександр прибули в аеропорт, після чого влада Ізраїлю заборонила їм в'їзд і відправили в ізолятор в аеропорту Бен-Гуріон. Після того, як інцидент набув публічного розголосу, Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю переглянуло справу. Після прибуття в аеропорт дитину пригрозили депортувати назад до України.

Інцидент набув розголосу, тому Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю переглянуло справу.

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«Відомо, що Олександр – демобілізований військовослужбовець. Він зайнявся переїздом в Ізраїль до своєї дружини та взяв племінника-сироту. Втім, Ізраїль зустрів сироту цинічним рішенням про депортацію», – йдеться у повідомленні.

Щоб запобігти депортації, подружжя готове внести заставу у розмірі 40 тис. шекелів (понад $10 тис.) в обмін на надання їм можливості відстояти свої права в суді.

«Адвокати Асаф Вайцен і Ноам Гринцайг подали апеляцію до апеляційного суду Тель-Авіва. За їхніми словами, рішення про депортацію виходить за межі розумного. Суддя Йосеф Брада видав ордер про відміну рішення про депортацію, але наказав залишити чоловіка з дитиною в ізоляторі аеропорту», – вказано у повідомленні.

Через обурливу ситуацію у справу втрутився український посол Євген Корнійчук. Дитині та опікуну дозволили вийти під заставу та в'їхати до Ізраїлю для можливості впорядкувати свій статус.

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Нагадаємо, що Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Зазначимо, якщо Україна призупинить безвіз з Ізраїлем, то хасидам, які хочуть приїхати до України на Рош га-Шана доведеться зіштовхнутися з додатковими складнощами.

До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.