У Німеччині група росіян напала на українців

Семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла

Група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Про це пише Bild.

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За інформацією видання, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо 19-річнихукраїнців сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян.

За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла, зокрема «Свободу Росії», та накинулися на українців.

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Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.

Як йдеться у матеріалі Bild, своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.

Раніше уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.

Нагадаємо, уряд Німеччини хоче змінити правила депортації біженців з країни і ухвалив відповідний законопроект. Зокрема, передбачається збільшити максимальний термін так званого затримання до виїзду з країни з 10 до 28 днів. Крім того, планується розширити повноваження влади та посилити заходи проти контрабандистів.