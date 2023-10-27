Зенітно-ракетний комплекс та бронетранспортери: Німеччина передала Україні нову допомогу

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро

Сьогодні, 27 жовтня, уряд Німеччини виділив Україні новий пакет військової допомоги. Він включає ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та іншу зброю. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

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У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише військову техніку, але й дрони, снаряди та амуніцію. До нового пакету увійшли:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР (назва невідома);

4 танкових тягачі HX81;

4 танкових причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 БпЛА Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейних радарів GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина виділяє додаткові 195 млн євро для підтримки енергетики України.