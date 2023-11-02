Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців

З понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, працездатними є 52%

Для біженців послаблять вимоги до знання німецької, а також запропонують додаткове навчання

В середу, 1 листопада, уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію. Про це інформує DW.

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Тим особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування. Біженцям, які перебувають у пунктах первинного прийому мігрантів, заборону на роботу скасують вже за шість місяців (раніше вона діяла протягом дев'яти місяців).

Зазначається, що у пакеті законодавчих змін, який спрощує працевлаштування біженців, розглядають також питання доступу до ринку праці українців, які прибули до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ. Уряд пропонує прискорити інтеграцію десятків тисяч таких громадян на ринку праці – вони отримають додаткове навчання, а вимоги до знання німецької мови послаблять.

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У публікації також йдеться, що з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини через війну, працездатними є 52%. Працевлаштовані 196,7 тис., але 42 тис. з них зайняті на роботах, які не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Нагадаємо, уряд Німеччини хоче змінити правила депортації біженців з країни і ухвалив відповідний законопроект. Зокрема, передбачається збільшити максимальний термін так званого затримання до виїзду з країни з 10 до 28 днів. Крім того, планується розширити повноваження влади та посилити заходи проти контрабандистів.