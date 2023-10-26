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Німеччина змінює правила депортації біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина змінює правила депортації біженців
Депортація у Німеччині буде відбуватись по-новому
фото із відкритих джерел

Влада Німеччини планує розширити повноваження влади та посилити заходи проти контрабандистів

Федеральний уряд хоче змінити правила депортації біженців з Німеччини і в середу ухвалив відповідний законопроект. Про це пише Aussiedlerbote.

«Ми вимагатимемо, щоб люди, які не мають права на перебування, швидше залишали нашу країну», – заявила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Щоб захистити фундаментальне право на притулок, необхідно суттєво обмежити нелегальну міграцію.

Зокрема, передбачається збільшити максимальний термін так званого затримання до виїзду з країни з 10 до 28 днів. Крім того, планується розширити повноваження влади та посилити заходи проти контрабандистів. За допомогою цього закону, який ще має бути прийнятий Бундестагом, федеральний уряд хоче скоротити кількість депортацій, які не вдається здійснити у найкоротший термін.

Мер Берліна Кай Вегнер також привітав рішення федерального уряду прискорити депортацію, про це він заявив  на платформі X  у середу. «Це єдиний шлях до успіху в людстві: розміщення та піклування про тих, хто дійсно потребує захисту. Ми збережемо людство, не перенапружуючись у підтримці порядку. Вирішувати проблеми спільно – ось як ми відновимо довіру».

До слова, німецька влада вирішила проблему із тимчасовим житлом для 400 біженців з України. Їх розмістять у виставковому центрі Оффенбурга (федеральна земля Баден-Вюртемберг, місто розташоване в 20 км на південний схід від Страсбурга – «Главком»). Про це пише Аussiedlerbote.  Починаючи із 24 жовтня, і аж до кінця лютого 2024 року зал 1 виставкового центру буде надано для екстреного розміщення біженців, оголосила регіональна рада Фрайбурга.

Також Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні, основним завданням якого є створення «захисного щита». До нього, серед іншого, увійдуть системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті у Берліні 6-го Німецько-українського економічного форуму, пише «Укрінформ».

Пакет оцінюється в 1,4 млрд євро та включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard тощо.

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Теги: Німеччина міністр притулок піклування правила депортація

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