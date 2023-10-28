Німеччина направила понад тисячу військових на Близький Схід

Німецькі військові, відряджені на Близький Схід, перебувають у стані готовності на Кіпрі

Німеччина відправила понад тисячу своїх військових на Близький Схід, щоб за необхідності провести евакуацію німецьких громадян із Ізраїлю. Про це повідомляє DW.

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За даними джерел у силових структурах у Берліні, переважна більшість направлених на Близький Схід військових поки що перебувають у стані готовності на Кіпрі. Зазначений контингент практично готовий до негайного розгортання.

Минулими вихідними міністерство оборони Німеччини оголосило про плани посилити власні можливості реагування в регіоні.

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Задля цього на Кіпрі створено штаб планування та управління можливою евакуацією населення.

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався «новий етап війни».

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

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До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.