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    У Німеччині на співробітницю зоопарку напав лев

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    <p>Лев поранив жінку лапою</p> - У Німеччині на співробітницю зоопарку напав лев

    Лев поранив жінку лапою

    Співробітниця зоопарку, очевидно, забула закрити суміжні двері у вольєрі з левами

    На співробітницю зоопарку в німецькому місті Оснабрюк в неділю, 21 лютого, напав лев, коли вона чистила клітку.

    Про це повідомляє NDR.

    Зазначається, що 25-річну жінку довелося госпіталізувати в результаті інциденту.

    За даними поліції, співробітниця, очевидно, забула закрити суміжні двері у вольєрі з левами. Коли вона помітила свою помилку, лев раптово підійшов до неї і поранив лапою.

    Прессекретар зоопарку повідомила, що всі п'ять тварин перебувають у вольєрі і постійно під охороною.

    Таким чином, причиною інциденту називають недбалість доглядачки зоопарку.

    Зоопарк був закритий для громадськості в рамках заходів щодо запобігання коронавірусу в регіоні.

    Нагадаємо, що в Менському зоопарку в Чернігівській області тигр на смерть загриз одного зі співробітників. Трагедія сталася, коли чоловік хотів погодувати тварину.

    Теги: трагедія Німеччина зоопарк тварини жінка
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