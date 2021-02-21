У Німеччині на співробітницю зоопарку напав лев

Співробітниця зоопарку, очевидно, забула закрити суміжні двері у вольєрі з левами

На співробітницю зоопарку в німецькому місті Оснабрюк в неділю, 21 лютого, напав лев, коли вона чистила клітку.

Про це повідомляє NDR.

Зазначається, що 25-річну жінку довелося госпіталізувати в результаті інциденту.

За даними поліції, співробітниця, очевидно, забула закрити суміжні двері у вольєрі з левами. Коли вона помітила свою помилку, лев раптово підійшов до неї і поранив лапою.

Прессекретар зоопарку повідомила, що всі п'ять тварин перебувають у вольєрі і постійно під охороною.

Таким чином, причиною інциденту називають недбалість доглядачки зоопарку.

Зоопарк був закритий для громадськості в рамках заходів щодо запобігання коронавірусу в регіоні.

Нагадаємо, що в Менському зоопарку в Чернігівській області тигр на смерть загриз одного зі співробітників. Трагедія сталася, коли чоловік хотів погодувати тварину.