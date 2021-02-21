У Нідерландах знищать понад 120 тисяч курей через пташиний грип

В уряді Нідерландів наголосили, що може йтися «про небезпечний різновид захворювання»

На півдні Нідерландів у місті Сінт-Уденроде виявлено спалах пташиного грипу на птахофабриці.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Зазначено, що може йтися «про небезпечний (високопатогенний) різновид захворювання». В радіусі 1 км розташовані ще дві птахофабрики. Для запобігання поширенню вірусу вся птиця на цих фермах, а це близько 122 тисяч курей, буде знищена.

Для семи птахофабрик, які розташовані в радіусі ще 3 км, буде здійснюватися регулярне тестування на наявність пташиного грипу.

В радіусі 10 км розташовується ще 26 ферм. Для них з суботи діє заборона на транспортування як самих птахів, так і яєць, гною і підстилки.

Раніше в суботу стало відомо, що в Росії вперше в світі виявили випадок зараження людини пташиним грипом нового типу. Новий збудник грипу птахів A (H5N8) здатний передаватися від птахів до людини – він подолав міжвидовий бар'єр.

Також у приватному домогосподарстві у смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області виявлено вірус пташиного грипу (тип А субтип Н5N8).