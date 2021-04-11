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    У Норвегії знайшли тіло чоловіка, яке пролежало в квартирі дев'ять років

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    У Норвегії чоловіка знайшли в квартирі через 9 років після смерті - У Норвегії знайшли тіло чоловіка, яке пролежало в квартирі дев'ять років
    У Норвегії чоловіка знайшли в квартирі через 9 років після смерті
    Фото: Berit Roald / NTB

    Комунальні платежі 10 років автоматично списувалися з банківського рахунку чоловіка, на який до 2018 року надходила пенсія

    В Осло (Норвегія) співробітники поліції знайшли тіло пенсіонера, яке пролежало в квартирі дев'ять років.

    Про це повідомляє телекомпанія NRK

    Працівники комунальних служб і соцпрацівники норвезької столиці Осло вирішили перевірити пожежну сигналізацію, але не змогли потрапити в одну з квартир житлового будинку. Вони викликали поліцейських, які зламали двері. Всередині був виявлений труп літнього чоловіка.

    Експерти вважають, що його смерть була викликана природними причинами. Її дату (квітень 2011 року) встановили приблизно – за терміном придатності пакету з молоком, знайденого в квартирі.

    Комунальні платежі десять років автоматично списувалися з банківського рахунку чоловіка, на який до 2018 року надходила пенсія. За цей час ніхто з родичів не зацікавився його долею. Тим більше, що він кілька разів був одружений.

    Його сусіди згадують, що чоловік був дуже замкнутий, уникав спілкування і з дому майже не виходив. Вони були впевнені, що пенсіонер просто кудись переїхав.

    Цей випадок викликав суспільний резонанс і широку дискусію про самотність людей у великому місті.

    Теги: смерть пенсія час
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