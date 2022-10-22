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У Норвегії заарештовано ще одного росіянина з дроном

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Норвегії заарештовано ще одного росіянина з дроном
Hосіянам у Норвегії зараз заборонено керувати дронами
фото з відкритих джерел

За тиждень норвезька поліція затримала кількох росіян, які знімали з дронів різні об'єкти в різних місцях країни

Поліція Норвегії заарештувала ще одного росіянина, який попри заборону запускав дрон. Про це повідомляє норвезький канал VG з посиланням на поліцію.

Згідно з повідомленням каналу, росіянина було затримано в четвер увечері, а в суботу суд визначить йому запобіжний захід.

Останній тиждень норвезька поліція затримала кількох росіян, які знімали з дронів різні об'єкти в різних місцях країни. Серед заарештованих виявився і син ексглави російської залізниці та соратника Путіна Володимира Якуніна, Андрій Якунін.

Деякі з цих росіян, як підозрюють норвежці, вели зйомки важливих об'єктів, але загалом росіянам у Норвегії в принципі зараз заборонено керувати дронами.

Норвезька влада в лютому, закриваючи разом із усією Європою повітряний простір для Росії, поширила заборону і на управління безпілотними апаратами.

Нагадаємо також, що Норвезьке імміграційне управління (UDI) призупинило розгляд заяв від громадян Росії на надання притулку через розробку нових правил.

До слова, Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.

Теги: війна росія Норвегія

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