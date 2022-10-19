Російська церква підбирається до військових баз у Норвегії: ЗМІ б’ють на сполох

РПЦ скуповує в Норвегії нерухомість поряд із військовими базами

Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни. Про це пише місцеве видання Dagbladet.

Один із об'єктів – старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, у 2016 році приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за три кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

Крім того, Російська православна церква має нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район, як зазначає видання, відомий тісними зв'язками з Росією, багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.

Також РПЦ має церковну будівлю в Осло – це Ольгінська парафія. Служби тут відбуваються з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас, проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами.

Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначає в інтерв'ю виданню, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, такі як Хоконсверн, «можуть бути проблемою», оскільки будівлі можуть використовуватися не лише для релігійних цілей.

«Якщо уявити весь комплекс можливих заходів, то можна зривати сигнали, можливо, підслуховувати сигнали, можна звідти керувати дронами, можна пропонувати житло людям, які становлять карту місцевості. Існує широкий спектр геодезичної діяльності та можливих порушень, які можуть бути виконані з такої бази», – зазначив він.

Також варто додати, що посольство Росії в Осло попередило туристів про «прояви дискримінації до росіян» у Норвегії, повідомляють «Известия».

Дипломати нагадують, що 14 жовтня посольство дізналося про арешт чотирьох російських туристів у Норвегії від їхніх родичів, які заявили про зникнення рідних. Зазначається, що дипломатам довелося самим з'ясовувати місце перебування громадян, оскільки норвезька поліція не робила жодних повідомлень російській стороні. У дипмісії вважають, що нещодавні затримання чотирьох росіян є «дискримінаційними та безпідставними».

«Посольство і генконсульства в Кіркенесі і на Шпіцбергені розмістили попередження для тих, хто відвідує Норвегію, бути готовими до упередженого ставлення влади», – звернулися з проханням до росіян представники дипмісії.

Як відомо, проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила через його підтримку повномасштабної війни в Україні персональні санкції вже запровадили Велика Британія та Канада. Деякі європейські країни закликають включити його до списку санкцій Євросоюзу.

Після оголошення у Росії часткової мобілізації патріарх Кирило закликав росіян йти на фронт і не боятися вмирати. У своїй проповіді він заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерні заряди, на військову базу Оленья на Кольському півострові біля кордону Норвегії.