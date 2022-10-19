У Норвегії правоохоронці заарештували сина соратника Путіна

Затриманому 47 років і він має громадянства Росії та Великої Британії, а живе в Італії

Сина близького соратника російського диктатора Володимира Путіна заарештували на два тижні у Норвегії. Чоловік запускав дрон над островом Шпіцберген, де це заборонено. Про це повідомляє The Barents Observer.

За інформацією видання, затриманому 47 років і він має громадянства Росії та Великої Британії, а живе в Італії. При цьому його ім'я не розкривають.

Як повідомляється, чоловік є сином відомого російського бізнесмена, близького соратника Володимира Путіна. Його батько після анексії Криму потрапив до санкційних списків Держдепартаменту США. Після російського вторгнення в Україну затриманий в Норвегії чоловік публічно заявив, що рішуче виступає проти війни і ніколи не голосував за Володимира Путіна.

У суді чоловік розповів, що його варто розглядати як громадянина Великої Британії.

«Він визнав, що керував дроном, але не мав підстав думати, що це незаконно. Він громадянин Великої Британії», – цитує видання слова його адвоката Єнса Бернхарда Херстада.

Російське видання «Агентство» зазначає, що під вищеперелічені характеристики підходить Андрій Якунін – син ексглави РЖД та одного з засновників дачного кооперативу «Озеро» Володимира Якуніна.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.