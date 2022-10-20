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Норвегія призупинила розгляд заявок щодо надання притулку росіянам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Норвегія призупинила розгляд заявок щодо надання притулку росіянам
Норвегія має намір координувати процес прийому заяв від росіян із відомствами ЄС
фото ілюстративне

Понад 300 росіян у центрах прийому очікують рішення міграційної служби

Норвезьке імміграційне управління (UDI) призупинило розгляд заяв від громадян Росії на надання притулку через розробку нових правил. Про це передає ТАСС.

Зазначається, що сьогодні понад 300 росіян, розміщених у центрах прийому претендентів на притулок, очікують рішення міграційної служби.

«Жодна справа досі не була розглянута», – заявила представник UDI Венче Фоне.

Представниця UDI зазначила, що Норвегія має намір координувати процес прийому заяв від росіян із відомствами ЄС.

«Ситуація дуже складна, і ми хочемо побачити, як це питання врегулюють в решті Європи», – додала Фоне, зазначивши, що частина громадян РФ, які очікують на рішення міграційної служби, клопотає про притулок у зв'язку з проведенням часткової мобілізації в Росії.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. 

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Теги: мобілізація Норвегія притулок росія окупанти Україна війна

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