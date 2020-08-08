«Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію



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Винні віконця – це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції Фото: Insider

Уперше вікна для продажу вина з'явилися в XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми

У регіоні Тоскана, що в центрі Італії, через коронавірус відновлюють давню традицію подачі напоїв через спеціальні винні віконця.

Про це повідомляє Insider.

Так, у Флоренції креативні власники ресторанів і барів тепер черпають натхнення в середньовічних архітектурних рішеннях, щоб зберегти свій бізнес і дух міста живими. Кілька винних віконець відкрилися по всьому місту – деякі з них уперше на пам'яті нині живих.

Винні віконця, або buchette del vino, – це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції.

Президент Асоціації винних віконець Маттео Фалья розповів: «Люди могли постукати в маленькі дерев'яні віконниці і наповнити свої пляшки прямо від сімей Антінорі, Фрескобальді і Рікасолі, які до сих пір виготовляють деякі з найвідоміших італійських вин».

Уперше такі вікна з'явилися в XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми. З тих часів призначення віконець практично не змінилося.

Винні віконця є унікальним явищем, властивим Тоскані і Флоренції, але зазвичай залишаються непоміченими громадськістю.

На старовинних стінах Флоренції зараз можна знайти більше 150 таких віконець. За часів коронавірусу через них можна отримати не тільки вино, а й каву і навіть їжу.