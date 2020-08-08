  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію

    • Розсилка
    <p>Винні віконця &ndash; це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції</p> - «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію

    Винні віконця – це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції

    Фото: Insider

    Уперше вікна для продажу вина з'явилися в XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми

    У регіоні Тоскана, що в центрі Італії, через коронавірус відновлюють давню традицію подачі напоїв через спеціальні винні віконця.

    Про це повідомляє Insider.

    Так, у Флоренції креативні власники ресторанів і барів тепер черпають натхнення в середньовічних архітектурних рішеннях, щоб зберегти свій бізнес і дух міста живими. Кілька винних віконець відкрилися по всьому місту – деякі з них уперше на пам'яті нині живих.

    Винні віконця, або buchette del vino, – це маленькі люки, які часто використовувалися для продажу надлишків вина робітничому класу Флоренції.

    Президент Асоціації винних віконець Маттео Фалья розповів: «Люди могли постукати в маленькі дерев'яні віконниці і наповнити свої пляшки прямо від сімей Антінорі, Фрескобальді і Рікасолі, які до сих пір виготовляють деякі з найвідоміших італійських вин».

    Уперше такі вікна з'явилися в XVII столітті, коли в Італії вирувала епідемія бубонної чуми. З тих часів призначення віконець практично не змінилося.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію
    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію
    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію
    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію
    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію
    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію
    «Винні віконця»: в Італії через пандемію відновили старовинну традицію

    Винні віконця є унікальним явищем, властивим Тоскані і Флоренції, але зазвичай залишаються непоміченими громадськістю.

    На старовинних стінах Флоренції зараз можна знайти більше 150 таких віконець. За часів коронавірусу через них можна отримати не тільки вино, а й каву і навіть їжу.

    бізнес Італія алкоголь епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ