  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Нью-Йорку планують заборонити фуа-гра

    • Розсилка
    У законопроекті вказується, що для виробництва фуа-гра, що готується з печінки качки або гуски, птахів насильно перегодовують - це негуманно - представниця міської влади - У Нью-Йорку планують заборонити фуа-гра
    У законопроекті вказується, що для виробництва фуа-гра, що готується з печінки качки або гуски, птахів насильно перегодовують - це негуманно - представниця міської влади

    30 жовтня цього року міська рада Нью-Йорку прийняла законопроект про заборону фуа-гра з 2022 року

    У Нью-Йорку з 2022 року запроваджується заборона на фуа-гра. 

    Відповідний законопроект був прийнятий 30 жовтня цього року міською радою, повідомляє CNN.

    Зазначається, що заборона виготовляти фуа-гра торкнеться як ресторанів, так і магазинів. 

    При цьому в офісі мера Нью-Йорка Білла де Блазіо підтвердили, що він має намір підписати документ.

    Для порушників, які намагаються продати делікатес, буде передбачений штраф: до $2 тисяч за кожен випадок.

    У законопроекті вказується, що для виробництва фуа-гра, що готується з печінки качки або гуски, птахів насильно перегодовують. Як зазначила член міської ради Карліна Рівера, подібна практика негуманна.

    Змі відзначають, що фуа-гра вже давно стало предметом суперечок, і забороняють цю страву не вперше.

    Так, в 2012 році обмеження вводилося в Каліфорнії, проте було знято через три роки. У 2017-му заборону підтримав Окружний суд, а в 2019-м - Верховний.

    Схожа ситуація була і в Чикаго. Там делікатес вперше перестали продавати в 2006-му, але повернули через два роки.

    Виробники і любителі фуа-гра стверджують, що процес відгодівлі абсолютно нормальний: птиці і самі заковтують їжу шматками, а також переїдають перед міграціями.

    Критики ж вважають, що насильницьке перегодовування має прирівнюватися до жорстокого поводження з тваринами.

    суд США штраф тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ