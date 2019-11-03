У Нью-Йорку планують заборонити фуа-гра



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У законопроекті вказується, що для виробництва фуа-гра, що готується з печінки качки або гуски, птахів насильно перегодовують - це негуманно - представниця міської влади

30 жовтня цього року міська рада Нью-Йорку прийняла законопроект про заборону фуа-гра з 2022 року

У Нью-Йорку з 2022 року запроваджується заборона на фуа-гра.

Відповідний законопроект був прийнятий 30 жовтня цього року міською радою, повідомляє CNN.

Зазначається, що заборона виготовляти фуа-гра торкнеться як ресторанів, так і магазинів.

При цьому в офісі мера Нью-Йорка Білла де Блазіо підтвердили, що він має намір підписати документ.

Для порушників, які намагаються продати делікатес, буде передбачений штраф: до $2 тисяч за кожен випадок.

У законопроекті вказується, що для виробництва фуа-гра, що готується з печінки качки або гуски, птахів насильно перегодовують. Як зазначила член міської ради Карліна Рівера, подібна практика негуманна.

Змі відзначають, що фуа-гра вже давно стало предметом суперечок, і забороняють цю страву не вперше.

Так, в 2012 році обмеження вводилося в Каліфорнії, проте було знято через три роки. У 2017-му заборону підтримав Окружний суд, а в 2019-м - Верховний.

Схожа ситуація була і в Чикаго. Там делікатес вперше перестали продавати в 2006-му, але повернули через два роки.

Виробники і любителі фуа-гра стверджують, що процес відгодівлі абсолютно нормальний: птиці і самі заковтують їжу шматками, а також переїдають перед міграціями.

Критики ж вважають, що насильницьке перегодовування має прирівнюватися до жорстокого поводження з тваринами.