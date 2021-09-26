У Нью-Йорку відкрили «самомийку» для собак (фото)

Ванна кімната в Now You Clean оснащена величезною ванною, шампунем, кондиціонером і сушаркою

Жителі Нью-Йорка завдяки новій мийці для собак з самообслуговуванням можуть забути про безлад в квартирі і величезних витратах на грумінг, повідомляє видання NYPost.

З ідеєю відкрити місце для мийки собак Now You Clean допоміг дворічний мікс пітбуля на ім'я Міа. Господарі вихованця втомилися від клопоту з пошуками місця, де можна було б почистити цуценя, тому вирішили відкрити свій салон.

За словами підприємця, високотехнологічна ванна кімната в Now You Clean оснащена величезною ванною, шампунем, кондиціонером і сушаркою.

Власник зазначила, що жителі Нью-Йорка, яким не вистачає місця і грошей, підуть на все, щоб почистити своїх собак.

Мийка вже працює «на повну потужність» у вихідні.

Господиня салону зізналася, що все йде дуже добре, тому вона звільнилася зі своєї основної роботи консультантом з питань управління в бухгалтерській фірмі, де пропрацювала сім років.

Одна мийка в салоні обійдеться в 25$.