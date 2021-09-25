Легендарний будинок моди відмовився від натурального хутра

Починаючи з осінніх колекцій 2022 року, ні в одному з будинків групи хутра не буде

Французька компанія Kering – власник люксових модних брендів Gucci, Yves Saint Laurent і Bottega Veneta заявила, що повністю відмовляється від тваринного хутра. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Kering прийняв рішення відмовитися від використання хутра тварин. Починаючи з осінніх колекцій 2022 року, ні в одному з будинків групи хутра не буде», – йдеться в повідомленні.

Генеральний директор компанії Франсуа-Анрі Піно заявив, що коли справа доходить до захисту тварин, то група завжди демонструвала свою готовність покращувати практику у своїй власній ланцюжку поставок і в секторі предметів розкоші в цілому.

«Прийшов час зробити ще один крок вперед і припинити використання хутра в усіх наших колекціях», - сказав він.

Тим часом, королева Великої Британії Єлизавета II два роки тому прийняла рішення не носити одяг з натуральним хутром.

«Якщо її Величність повинна з'явитися на заході в особливо холодну погоду, з 2019 роки для того, щоб їй було тепло, буде використовуватися штучне хутро», – написала головна модельєрка королеви Анджели Келлі.