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    Легендарний будинок моди відмовився від натурального хутра

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    Kering прийняв рішення відмовитися від використання хутра тварин - Легендарний будинок моди відмовився від натурального хутра
    Kering прийняв рішення відмовитися від використання хутра тварин
    Фото з відкритих джерел

    Починаючи з осінніх колекцій 2022 року, ні в одному з будинків групи хутра не буде

    Французька компанія Kering – власник люксових модних брендів Gucci, Yves Saint Laurent і Bottega Veneta заявила, що повністю відмовляється від тваринного хутра. Про це повідомила пресслужба компанії.

    «Kering прийняв рішення відмовитися від використання хутра тварин. Починаючи з осінніх колекцій 2022 року, ні в одному з будинків групи хутра не буде», – йдеться в повідомленні.

    Генеральний директор компанії Франсуа-Анрі Піно заявив, що коли справа доходить до захисту тварин, то група завжди демонструвала свою готовність покращувати практику у своїй власній ланцюжку поставок і в секторі предметів розкоші в цілому.

    «Прийшов час зробити ще один крок вперед і припинити використання хутра в усіх наших колекціях», - сказав він.

    Тим часом, королева Великої Британії Єлизавета II два роки тому прийняла рішення не носити одяг з натуральним хутром.

    «Якщо її Величність повинна з'явитися на заході в особливо холодну погоду, з 2019 роки для того, щоб їй було тепло, буде використовуватися штучне хутро», – написала головна модельєрка королеви Анджели Келлі.

    Теги: тварини мода
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    Легендарний будинок моди відмовився від натурального хутра