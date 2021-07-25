У ПАР вперше за багато років випав сніг (відео)

Також у різних частинах країни зафіксували аномальні морози

У центральній частині Південно-Африканської Республіки зафіксували аномальні морози та снігопади. Про це повідомила метеослужба ПАР у Twitter.

За її даними, у ніч на 24 липня в 19 районах країни були побиті історичні рекорди мінімальної температури. Зокрема, у місті Кімберлі та прилеглих районах температура досягнула позначки 9,9 градуса морозу. Синоптики зазначили, що таких низьких температур там не фіксувалось за всю історію метеоспостережень.

У Йоганнесбурзі температура повітря впала до мінус 7 градусів. Попередній рекорд у мінус 6,3 градуси був зафіксований у місті 19 липня 1995 року.

У метеослужбі також повідомили, що вперше за багато років у різних частинах ПАР випав сніг, а через обмерзання перекриті автомобільні дороги.

Рекордні морози прийшли на південь Африки з Антарктики. Очікується, що холодна погода протримається на території ПАР ще тиждень.

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