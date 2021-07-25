У ПАР вперше за багато років випав сніг (відео)
Також у різних частинах країни зафіксували аномальні морози
У центральній частині Південно-Африканської Республіки зафіксували аномальні морози та снігопади. Про це повідомила метеослужба ПАР у Twitter.
За її даними, у ніч на 24 липня в 19 районах країни були побиті історичні рекорди мінімальної температури. Зокрема, у місті Кімберлі та прилеглих районах температура досягнула позначки 9,9 градуса морозу. Синоптики зазначили, що таких низьких температур там не фіксувалось за всю історію метеоспостережень.
-12 at Letseng Mine this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/vXEvH0hUFy— Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021
У Йоганнесбурзі температура повітря впала до мінус 7 градусів. Попередній рекорд у мінус 6,3 градуси був зафіксований у місті 19 липня 1995 року.
У метеослужбі також повідомили, що вперше за багато років у різних частинах ПАР випав сніг, а через обмерзання перекриті автомобільні дороги.
Рекордні морози прийшли на південь Африки з Антарктики. Очікується, що холодна погода протримається на території ПАР ще тиждень.