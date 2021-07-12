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    Сніг посеред літа: у Карпатах аномальна погода (відео)

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    Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ - Сніг посеред літа: у Карпатах аномальна погода (відео)
    Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ
    Фото: з відкритих джерел

    Після того, як сніг розтанув, на горі потепліло до +11

    Поки уся Україна задихається від спекотної погоди, у Карпатах випав сніг. Це сталося на горі Піп Іван. Про це повідомляє Telegram-канал «Україна зараз».

    Зазначається, що опади випали ще 10 липня, а зараз вже розтанули.

    «На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Відео з підтвердженням цьому виклав турист ще 10 липня. Вчора сніг розтанув, на горі потепліло до +11. Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ. В інших регіонах країни збережеться спекотна погода», – сказано в повідомленні під відео.

    Також, зараз у високогір'ї українських Карпат спостерігається пік цвітіння червоної рути.

    Карпатські рододендрони масово розпустилися на схилах Чорногірського та Мармароського хребтів.

    Теги: Україна Карпати (гори) снігопад дощ
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    Сніг посеред літа: у Карпатах аномальна погода (відео)