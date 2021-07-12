Сніг посеред літа: у Карпатах аномальна погода (відео)

Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ

Після того, як сніг розтанув, на горі потепліло до +11

Поки уся Україна задихається від спекотної погоди, у Карпатах випав сніг. Це сталося на горі Піп Іван. Про це повідомляє Telegram-канал «Україна зараз».

Зазначається, що опади випали ще 10 липня, а зараз вже розтанули.

«На горі Піп Іван Чорногірський випав сніг. Відео з підтвердженням цьому виклав турист ще 10 липня. Вчора сніг розтанув, на горі потепліло до +11. Сьогодні на горі, як і в багатьох областях Західної України, прогнозується дощ. В інших регіонах країни збережеться спекотна погода», – сказано в повідомленні під відео.

Також, зараз у високогір'ї українських Карпат спостерігається пік цвітіння червоної рути.

Карпатські рододендрони масово розпустилися на схилах Чорногірського та Мармароського хребтів.