В Twitter з’явиться функція, яка приховуватиме образи



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В компанії тестують фільтр в прямих повідомленнях, який їх приховуватиме від з полю зору користувача

Компанія Twitter тестує нову функцію, яка приховуватиме образливі прямі дописи від інших користувачів.

Про це повідомив Департамент із підтримки соцмережі Twitter Support на власній сторінці у Twitter.

«Небажані повідомлення є неприємними. Тому ми тестуємо фільтр в прямих повідомленнях, який їх приховуватиме з вашого полю зору», - повідомили в Twitter Support.

Як зазначає The Verge, образливі прямі повідомлення від людей, на яких користувачі не підписані потраплятимуть в окрему папку, тож не будуть одразу впадати в око.

Також користувачам буде надана можливість швидко видаляти ці повідомлення, якщо вони їх не бажають більше бачити.