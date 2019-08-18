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    Технології

    В Twitter з’явиться функція, яка приховуватиме образи

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    В Twitter з’явиться функція, яка приховуватиме образи

    В компанії тестують фільтр в прямих повідомленнях, який їх приховуватиме від з полю зору користувача

    Компанія Twitter тестує нову функцію, яка приховуватиме образливі прямі дописи від інших користувачів.

    Про це повідомив Департамент із підтримки соцмережі Twitter Support на власній сторінці у Twitter.

    «Небажані повідомлення є неприємними. Тому ми тестуємо фільтр в прямих повідомленнях, який їх приховуватиме з вашого полю зору», - повідомили в Twitter Support.

    Як зазначає The Verge, образливі прямі повідомлення від людей, на яких користувачі не підписані потраплятимуть в окрему папку, тож не будуть одразу впадати в око.

    Також користувачам буде надана можливість швидко видаляти ці повідомлення, якщо вони їх не бажають більше бачити.

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