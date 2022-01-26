У Парижі замерз на смерть відомий фотограф
Художник вісім годин пролежав у снігу, ніхто з численних перехожих не прийшов на допомогу людині похилого віку
На одній із центральних вулиць Парижа відомий фотограф Рене Робер замерз насмерть. Про це повідомляє телеканал BFMTV,.
Ніхто з перехожих не прийшов йому на допомогу протягом восьми годин.
Нещасний випадок із фотографом стався 19 січня увечері. 84-річний Рене Робер вийшов зі свого будинку на вулиці Тюрбіго, під час прогулянки він упав і знепритомнів.
Художник вісім годин пролежав у снігу, ніхто з численних перехожих не прийшов на допомогу людині похилого віку.
Лише вранці наступного дня, в районі о 6:30, один із паризьких безхатченків викликав швидку.
Робера госпіталізували у стані сильного переохолодження та з черепно-мозковою травмою. Незабаром він помер.
Рене Робер уславився своїми фотографіями танцю фламенко.