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    У Парижі замерз на смерть відомий фотограф

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    Відомий фотограф Рене Робер намертво замерз, впавши на вулиці в Парижі - У Парижі замерз на смерть відомий фотограф
    Відомий фотограф Рене Робер намертво замерз, впавши на вулиці в Парижі

    Художник вісім годин пролежав у снігу, ніхто з численних перехожих не прийшов на допомогу людині похилого віку

    На одній із центральних вулиць Парижа відомий фотограф Рене Робер замерз насмерть. Про це повідомляє телеканал BFMTV,.

    Ніхто з перехожих не прийшов йому на допомогу протягом восьми годин.

    Нещасний випадок із фотографом стався 19 січня увечері. 84-річний Рене Робер вийшов зі свого будинку на вулиці Тюрбіго, під час прогулянки він упав і знепритомнів.

    Художник вісім годин пролежав у снігу, ніхто з численних перехожих не прийшов на допомогу людині похилого віку.

    Лише вранці наступного дня, в районі о 6:30, один із паризьких безхатченків викликав швидку.

    Робера госпіталізували у стані сильного переохолодження та з черепно-мозковою травмою. Незабаром він помер.

    Рене Робер уславився своїми фотографіями танцю фламенко.

    Теги: фотограф смерть час
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    У Парижі замерз на смерть відомий фотограф