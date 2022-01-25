Сутички біля Ради: травмовано троє активістів та 18 поліцейських

У Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією

За фактом сутичок біля ВРУ поліція Києва розпочала два кримінальні провадження

Внаслідок протистояння біля Верховної Ради постраждали 18 правоохоронців і троє учасників акції протесту. Інформація про те, що один із мітингувальників помер, не відповідає дійсності. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як повідомили у столичній поліції, під час заходу між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ та вчинили штовханину. На неодноразові вимоги співробітників поліції припинити свої дії мітингувальники не реагували, тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися у ситуацію та відтіснили їх.

«18 поліцейських та 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Учасників, які чинили супротив законним вимогам правоохоронців та вчиняли протиправні дії, доставили до Печерського управління поліції», – йдеться у повідомленні.

Окрім того правоохоронці спростували інформацію про те, що один із мітингувальників помер.

«Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

«За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, та за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії», – повідомили у столичній поліції.

Як відомо, під час акція за скасування обов’язкових касових апаратів для ФОПів, мітингувальники намагалися прорватися в будівлю парламенту. Учасники акції спочатку підійшли майже до дверей будівлі парламенту, але правоохоронці через кілька хвилин відтіснили їх трохи назад.

Як раніше повідомлялося, у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією під час акції протесту SaveФОП. Через протести правоохоронці перекрили автомобільний рух біля Верховної Ради.

Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.