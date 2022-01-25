Тіло тиждень лежало в хаті: на Вінниччині батьки відмовлялись ховати дитину (фото, відео)

Сім'я тиждень жила поруч із трупом немовляти

У селі Українка Вінницької області згорьований 68-річний батько майже тиждень відмовлявся поховати померлу тримісячну дочку. Замотане в ковдру тіло дитини тримав під дошкою в пластиковій ванночці в холодній занедбаній кухні. Про це повідомляють «Факти».

Не квапився із похованням, каже Олександр Іщук, тому що хотів пересвідчитись у тому, що написано у висновку судмедексперта.

Крім того, не міг визначитись, де поховати дочку. Після того, як порадився зі священником, вирішив підхоронити дитя до бабці. А труну не купував, бо, запевняв, що та не поміститься.

Маленьку домовину згодом привіз уже староста села Євген Свічколап, щоб вмовити Олександра зробити дитині окрему могилу поруч із родичами.

«Те, що поховання затягнулося, це дійсно, так і є. Можливо, вони хотіли попрощатися довше», – зітхає староста.

Убитий горем батько більше тижня відмовляється ховати тримісячну доньку на Вінниччині Автор: Надзвичайні новини. ICTV

Правоохоронці не вбачають наруги в зволіканні з похованням. Зрештою зусиллями поліцейських та односельців маленьку Вероніку таки поховали.

Однак сусідів бентежить те, що увесь цей час із трупом дівчинки в хаті жила її старша сестричка – шестирічна Оля.

Її поки забрали до себе односельці. За словами старости села, раніше, згідно з висновками медиків та соцпрацівників, підстав для вилучення дитини не було. Тепер це питання вирішують.

«Жодних скарг на родину не надходило, хоч вони й були на контролі. Ситуація погіршилася останнім часом», – говорить Євген Свічколап.

Що відомо про смерть тримісячної Вероніки

Вероніка була третьою дитиноюув родині Іщуків. Із вечора мати Людмила, повернувшись від куми, погодувала немовля грудним молоком та лягла поруч спати. На ранок дитина вже не дихала.

Олександр Іщук запевняє, що швидку та поліцію викликали одразу, а потім сам повіз малечу на розтин.

«У висновку вказано, що дитина захлинулася блювотними масами. Ушкоджень на тілі не виявлено, криміналу теж», – говорить заступник керівника сектора поліцейської діяльності №1 поліції Вінницької області Андрій Бельдій.

Мати того дня, як встановило слідство, була нетверезою – результати медичного освідування вказали на наявність у крові 1,25 проміле алкоголю. Односельці певні, що померла дитина саме від недогляду батьків.

Нагадаємо, раніше у Черкаській області у селі Тихонівка Звенигородського району 21-річна мати виявила мертвою свою чотиримісячну дитину після того, як тривалий час випивала зі своїми друзями на вулиці.