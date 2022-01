Майже добу у сніговій пастці: аеропорт Стамбула нарешті зміг відновити роботу

У Стамбулі аеропорт відновив роботу, призупинену через потужну заметіль, яка накрила місто. Про це у Twitter повідомляє пресслужба аеропорту.

Працівники аеропорту подякували пасажирам за терпіння. Наступний рейс має виліт до США.

Our flights, which were temporarily suspended due to flight safety, has been resumed with Caracas (Venezuela) and will continue with Houston (USA). We would like to thank all our passengers for their patience and understanding. pic.twitter.com/d8z4kYt0zT