Майже добу у сніговій пастці: аеропорт Стамбула нарешті зміг відновити роботу

Польоти стартували з рейсу до Венесуели

У Стамбулі аеропорт відновив роботу, призупинену через потужну заметіль, яка накрила місто. Про це у Twitter повідомляє пресслужба аеропорту.

Працівники аеропорту подякували пасажирам за терпіння. Наступний рейс має виліт до США.

Our flights, which were temporarily suspended due to flight safety, has been resumed with Caracas (Venezuela) and will continue with Houston (USA). We would like to thank all our passengers for their patience and understanding. pic.twitter.com/d8z4kYt0zT — İGA Istanbul Airport (@igairport) January 25, 2022

Пресслужба SkyUp Airlines у коментарі 24 каналу повідомила, що наразі очікують дозволу на виконання рейсу до Києва. Його має надати аеропорт. Через сніговий колапс часу вильоту очікують багато рейсів.

Коли з'явиться конкретна інформація про час вильоту, пасажирів оперативно сповістять.

Пасажирів, які летіли з Києва у Стамбул, а це 114 людей та екіпаж рейсу, – наразі заселили в готель. Втім, 26 людей вимушено залишилися на території аеропорту. Усе через те, що їхні закордонні паспорти без біометрії. Для виходу у місто людям необхідно було показати візу.

Тим часом пасажири, які мали летіти зі Стамбула у Києв, перебувають в аеропорту. Через перекриті дороги їм не можна організувати трансфер у готель. Людей забезпечили воду та їжею.

Нагадаємо, через сильний снігопад у турецькому місті Стамбулі було скасовано заняття в університетах, призупинив роботу міжнародний аеропорт, сповільнився рух громадського транспорту.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 січня, через негоду літаки зі столичних «Жулян» летіли до Львова.