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    Майже добу у сніговій пастці: аеропорт Стамбула нарешті зміг відновити роботу

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    Працівники аеропорту подякували пасажирам за терпіння - Майже добу у сніговій пастці: аеропорт Стамбула нарешті зміг відновити роботу
    Працівники аеропорту подякували пасажирам за терпіння
    фото: скріншот з відео

    Польоти стартували з рейсу до Венесуели

    У Стамбулі аеропорт відновив роботу, призупинену через потужну заметіль, яка накрила місто. Про це у Twitter повідомляє пресслужба аеропорту.

    Працівники аеропорту подякували пасажирам за терпіння. Наступний рейс має виліт до США.

    Пресслужба SkyUp Airlines у коментарі 24 каналу повідомила, що наразі очікують дозволу на виконання рейсу до Києва. Його має надати аеропорт. Через сніговий колапс часу вильоту очікують багато рейсів.

    Коли з'явиться конкретна інформація про час вильоту, пасажирів оперативно сповістять.

    Пасажирів, які летіли з Києва у Стамбул, а це 114 людей та екіпаж рейсу, – наразі заселили в готель. Втім, 26 людей вимушено залишилися на території аеропорту. Усе через те, що їхні закордонні паспорти без біометрії. Для виходу у місто людям необхідно було показати візу.

    Тим часом пасажири, які мали летіти зі Стамбула у Києв, перебувають в аеропорту. Через перекриті дороги їм не можна організувати трансфер у готель. Людей забезпечили воду та їжею.

    Нагадаємо, через сильний снігопад у турецькому місті Стамбулі було скасовано заняття в університетах, призупинив роботу міжнародний аеропорт, сповільнився рух громадського транспорту.

    Як повідомлялося, у вівторок, 18 січня, через негоду літаки зі столичних «Жулян» летіли до Львова.

    Теги: Стамбул аеропорт снігопад місто час
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    Майже добу у сніговій пастці: аеропорт Стамбула нарешті зміг відновити роботу