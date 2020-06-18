У Пекіні знайшли нульового пацієнта після другого спалаху коронавірусу



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Пекінський оптовий ринок «Сіньфаді»

Чоловік відвідав ринок морепродуктів

У Пекіні, де зафіксували другий спалах коронавірусу, знайшли нульового пацієнта. Як повідомляє Daily Mail, ним виявився 52-річний чоловік.

Він розповів, що відвідав ринок, щоб купити рибу для дітей. За даними влади, оптовий ринок «Сіньфаді» на півдні Пекіна є одним з найбільших в Китаї. Повідомлялося, що перший хворий відвідував це місце на початку червня.

Заступник голови комітету з транспорту уряду Пекіна Жун Цзюнь раніше заявив, що влада вирішила тимчасово закрити місто через повторний спалах корона вірусної інфекції. З 19 червня будуть припинені всі пасажирські перевезення з іншими регіонами Китаю.

Керуючий «Сіньфаді» відзначав, що SARS-CoV-2 знайшли на обробній дошці, що використовувалася для нарізки імпортованого лосося. Заражену рибу, як з'ясувалося пізніше, привезли з закритого ринку морепродуктів «Цзіншен», на якому раніше зафіксували новий осередок поширення коронавірусу.

16 червня з'явилася інформація про те, що новий коронавірус, виявлений на ринку, можливо, більш заразний, ніж у Вухані, звідки почалося поширення SARS-CoV-2 в грудні минулого року.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Нагадаємо, станом на ранок 18 червняв Україні підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них 15 447 одужали, 966 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легень — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.