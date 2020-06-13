На одному із найбільших оптових ринків у Пекіні виявили коронавірус



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На ринку тимчасово закрили зали з м'ясом і морепродуктами Фото ілюстративне

Covid-19 знайшли на дошці для обробки лосося

У Пекіні на одному з найбільших оптових ринків Сіньфаді виявили Covid-19 на дошці для обробки лосося.

Про це повідомляє видання «Сіньцзінбао» з посиланням на керівника ринку.

За його словами, перевірка на ринку була вибірковою. Одна з причин – на Covid-19 у Пекіні захворів 52-річний чоловік. Пізніше заразилися 25-річний та 37-річний чоловіки. Тому місцева влада почала епідеміологічне розслідування.

«Провівши внутрішні розслідування, ми з'ясували, що цей лосось був поставлений до нас із ринку морепродуктів Цзіншен», - цитує газета керівника ринку.

Всіх, хто мав відношення до імпортованої риби, помістили на карантин. На ринку тимчасово закрили зали з м'ясом і морепродуктами.

Ринок морепродуктів Цзіншен, звідки, ймовірно, завезена заражена риба, закритий.

За офіційними даними, у Китаї коронавірусом заразилися 83 тисячі людей, вилікувалися 78 тисяч, померли 4634 людини.

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Також коронавірус виявили у дружини президента Олени Зеленської. За даними Офісу президента, перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням Covid-19 у його дружини Олени.