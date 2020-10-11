  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У передмісті Парижа невідомі штурмували поліцейський відділок

    • Розсилка
    Озброєні люди спробували силою проникнути в будівлю - У передмісті Парижа невідомі штурмували поліцейський відділок
    Озброєні люди спробували силою проникнути в будівлю
    Скріншот з відео

    Мотив нападу на цей поліцейський відділок, третій за два роки, невідомий

    Близько 40 невідомих людей, озброєних металевими прутами, намагалися в суботу ввечері штурмувати французький поліцейський відділок в передмісті Парижа.

    Про це повідомляє Le Parisien.

    Поліція опублікувала відео, на якому видно, як в напрямку поліцейської дільниці в Шампіньї-сюр-Марн, приблизно в 15 км на південний схід від центру Парижа, випускається шквал феєрверків.

    Озброєні люди спробували силою проникнути в будівлю, але безуспішно. Поліцейським не вдалося нікого затримати.

    На фотографіях було видно розбиті вікна в поліцейській дільниці і пошкоджені машини.

    4_06

    Мотив нападу на цей поліцейський відділок, третій за два роки, невідомий.

    Поліцейська дільниця розташована в житловому районі, відомому незаконним обігом наркотиків.

    Нагадаємо, уряд Франції прийняв рішення посилити карантинні обмеження у чотирьох містах. Карантин запроваджують у зв’язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

    банда поліція Франция
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies