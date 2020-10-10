В уряді заявили, що найбільше хворіють на коронавірус у містах, де були масові заходи



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Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

«Якщо поліція доведе, що ці заходи були проведені із порушенням карантинних вимог, за це організатори понесуть ідповідальність» – Немчінов

Найбільше хворих на Сovid-19 було зафіксовано якраз у тих містах, де проводилися масові заходи. Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

«Ми робили аналіз сьогоднішньої статистики і виявили, що три найбільших міста по захворюваності – це Харків, Одеса та Київ. Фактично, це міста, у яких проводилися масові заходи. Я знаю, що Національна поліція порушила справи по Одесі. За сьогодні в Дніпропетровській області і в місті Дніпро 12 померлих за день, при тому, що декілька сотень захворілих», – сказав Немчінов.

За його словами, якщо поліція доведе, що ці заходи були проведені із порушенням карантинних вимог, за це організатори понесуть відповідальність.

«Якщо буде доведено, що люди померли внаслідок того, що вони брали участь у масових заходах, які не були встановленим порядком дозволені відповідно до карантинної зони, то організатори таких заходів будуть притягнені до кримінальної відповідальності», – сказав урядовець.

Коронавірус в Україні

Всього 256266

Хворіють 138809

Одужали 112570

Померли 4887

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804).

Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

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