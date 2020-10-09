Франція через спалах коронавірусу посилює карантин



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Зазначається, що у Франції зафіксували 18 129 нових випадків коронавірусу за добу

Карантин запроваджують у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу

Уряд Франції прийняв рішення посилити карантинні обмеження у чотирьох містах. Про це повідомляє BBC.

Таким чином міста Ліон, Лілль, Гренобль і Сент-Етьєн з суботи будуть оголошені містами зі станом підвищеної готовності. У них будуть закриті бари та ресторани, як це вже трапилося в Парижі на початку цього тижня. Крім того, аналогічне рішення ухвалили в Марселі минулого місяця.

Зазначається, що у Франції зафіксували 18 129 нових випадків коронавірусу за добу. Стан підвищеної готовності там оголошують, коли рівень інфікування в місцевості перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб, а не менше 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з Covid-19.

Нагадаємо, що уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки в зв'язку з поширенням коронавірусу.

До слова, у Римі ввели обов'язковий масковий режим.

Нагадаємо, уряд Польщі знову посилив карантинні обмеження через різке зростання інфікованих Covid-19.

Крім того, в Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.