У Північній Кореї садівники потраплять до трудових таборів через квіти

Улюблені бегонії Кім Чен Ина не встигли розцвісти до свята, а поплатяться за це люди

Північнокорейський диктатор відправив у табори фермерів, у яких «застрайкували» рослини

У Північній Кореї не розцвіли до свята квіти, і тепер фермери змушені вирушати до трудових таборів. Про це пише Daily Mail.

16 лютого у Північній Кореї відзначається «День сяючої зірки»: свято, приурочене до дня народження колишнього правителя країни Кім Чен Ина. Цьогоріч до дня народження покійного батька Кім Чен Ира не розцвіли його улюблені квіти, і він відправив усіх садівників до трудових таборів.

Через пандемію коронавірусу у північнокорейських фермерів виникли проблеми з паливом для теплиць, де вирощуються улюблені квіти диктатора – бегонії «Кімджонгілія». Садівники ще місяць тому повідомили владу, що квіти не встигнуть розцвісти до свята через дефіцит дров, проте їх звинуватили у недбалості.

Представники районних комітетів правлячої партії вимагали від садівників надати письмові пояснення, чому квіти не розцвіли до свята. Пізніше всіх фермерів, причетних до вирощування квітів, відправили на шість місяців у трудові табори.

Щороку 16 лютого вулиці міст Північної Кореї традиційно прикрашають червоними бігоніями. Сорт бегоній «Кімджонгілія» був спеціально виведений у1988 році японським ботаніком Камо Мототеру на замовлення північнокорейської влади на честь дня народження Кім Чен Ина.

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