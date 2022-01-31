  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США закликали КНДР до переговорів після випробування балістичної ракети

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    30 січня Північна Корея&nbsp;випробувала&nbsp;ракету Hwasong-12 &ndash; вперше за останні п'ять років - США закликали КНДР до переговорів після випробування балістичної ракети

    30 січня Північна Корея випробувала ракету Hwasong-12 – вперше за останні п'ять років

    фото: nknews

    Коли та в якому форматі можуть відбутися перемовини, наразі невідомо

    Сполучені Штати Америки закликали Північну Корею до перемовин після новини про випробування балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12 вперше з 2017 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця США.

    «Справа не в тому, що вони зробили вчора, проблема загалом у великій кількості випробувань ракет цього місяця», – заявив високопосадовець.

    Він додав, що США закликають Пхеньян до проведення нових перемовин. Коли та в якому форматі можуть відбутися ці перемовини, наразі невідомо.

    Зазначається, що після того, як у 2019 році попередні перемовини зайшли в глухий кут, Кім Чен Ин заявляв, що його більше не зв’язує мораторій на нові запуски ракет.

    Напередодні Північна Корея підтвердила запуск балістичної ракети. Йдеться про ракету Hwasong-12, яку влада КНДР також випробовувала в 2017 році. Вона пролетіла близько 800 кілометрів з висотою 2000 кілометрів та впала за межами виняткової зони Японії.

    Швидкість ракети перевищила швидкість звуку у 16 разів.

    Центральне телеграфне агентство Кореї опублікувало фотографії, зроблені з космосу під час ракетного запуску 30 січня.

    1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

    Наприкінці вересня 2021 року Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

    Теги: США військові навчання політика Північна Корея Кім Чен Ин ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США закликали КНДР до переговорів після випробування балістичної ракети