США закликали КНДР до переговорів після випробування балістичної ракети

Коли та в якому форматі можуть відбутися перемовини, наразі невідомо

Сполучені Штати Америки закликали Північну Корею до перемовин після новини про випробування балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12 вперше з 2017 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця США.

«Справа не в тому, що вони зробили вчора, проблема загалом у великій кількості випробувань ракет цього місяця», – заявив високопосадовець.

Він додав, що США закликають Пхеньян до проведення нових перемовин. Коли та в якому форматі можуть відбутися ці перемовини, наразі невідомо.

Зазначається, що після того, як у 2019 році попередні перемовини зайшли в глухий кут, Кім Чен Ин заявляв, що його більше не зв’язує мораторій на нові запуски ракет.

Напередодні Північна Корея підтвердила запуск балістичної ракети. Йдеться про ракету Hwasong-12, яку влада КНДР також випробовувала в 2017 році. Вона пролетіла близько 800 кілометрів з висотою 2000 кілометрів та впала за межами виняткової зони Японії.

Швидкість ракети перевищила швидкість звуку у 16 разів.

Центральне телеграфне агентство Кореї опублікувало фотографії, зроблені з космосу під час ракетного запуску 30 січня.

1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня 2021 року Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.