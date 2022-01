Ракетні випробування Північної Кореї: опубліковані фотографії з космосу

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало фотографії, зроблені з космосу під час ракетного запуску 30 січня. Про це повідомляє ВВС News.

На двох знімках показано моменти запуску.

Також опубліковано дві фотографії, зроблені під час польоту з камери, яка встановлена на боєголовці ракети. На них видно частину Корейського півострова та прилеглі райони.

Наголошується, що військові аналітики побачили у ракетних пусках КНДР послання.

На думку фахівців, сім пусків ракет, здійснених за перші чотири тижні 2022 року, свідчать про те, що лідер країни Кім Чен Ин прагне показати світовій спільноті, що Пхеньян залишається гравцем у боротьбі за владу та вплив.

Журналіст і автор книги «Кім Чен Ин та бомба» Анкіт Панда вважає, що повідомлення КНДР говорять: «У нас є нові ракети, і ви повинні знати, що вони працюють».

BLUF: in '17, NK presented these launches as a much bigger deal (KJU guided them, front-page news). The message? "We have new missiles and you should know they work."



Now, it's a fact-of-life: we have missiles, they work, and we'll occasionally test them to make sure they work. https://t.co/JWjGQ0v99z