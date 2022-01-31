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    Ракетні випробування Північної Кореї: опубліковані фотографії з космосу

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    Японія та Південна Корея заявляють, що максимальна висота ракети досягла 2000 км - Ракетні випробування Північної Кореї: опубліковані фотографії з космосу
    Японія та Південна Корея заявляють, що максимальна висота ракети досягла 2000 км
    фото: Reuters

    Опублікувано знімки, зроблені з космосу під час ракетного пуску 30 січня

    Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало фотографії, зроблені з космосу під час ракетного запуску 30 січня. Про це повідомляє ВВС News.

    На двох знімках показано моменти запуску.

    Також опубліковано дві фотографії, зроблені під час польоту з камери, яка встановлена на боєголовці ракети. На них видно частину Корейського півострова та прилеглі райони.

    Наголошується, що військові аналітики побачили у ракетних пусках КНДР послання.

    На думку фахівців, сім пусків ракет, здійснених за перші чотири тижні 2022 року, свідчать про те, що лідер країни Кім Чен Ин прагне показати світовій спільноті, що Пхеньян залишається гравцем у боротьбі за владу та вплив.

    Журналіст і автор книги «Кім Чен Ин та бомба» Анкіт Панда вважає, що повідомлення КНДР говорять: «У нас є нові ракети, і ви повинні знати, що вони працюють».

    Раніше, Північна Корея підтвердила запуск балістичної ракети. Йдеться про ракету Hwasong-12, яку влада КНДР також випробовувала в 2017 році. Вона пролетіла близько 800 кілометрів з висотою 2000 кілометрів та впала за межами виняткової зони Японії.

    Швидкість ракети перевищила швидкість звуку у 16 разів.

    Це вже сьоме випробування цього року озброєнь КНДР.

    1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

    Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

    Раніше комітет очільників штабів Південної Кореї заявляв про пуск Північною Кореєю в бік Японського моря невпізнаної ракети.

    Нагадаємо, південнокорейські військові заявили, що 15 вересня зі сторони Північної Кореї були запущені ракети невпізнаваного типу. Розвідка Південної Кореї та США наразі аналізують додаткову інформацію про запуск ракет.

    Раніше стало відомо, що Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності.

    Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» траєкторіями над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км.

    Також повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення вхідних загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди та безпілотні літальні апарати.

    Теги: військові Північна Корея Кім Чен Ин ракета
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    Ракетні випробування Північної Кореї: опубліковані фотографії з космосу