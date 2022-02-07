Стало відомо, з яких джерел фінансується ядерна програма Північної Кореї

ООН знайшли звідки бере гроші режим Кім Чен Ина

Режим Кім Чен Ина, попри накладені на нього міжнародні санкції, нарощує ядерний і ракетний арсенал, частково фінансуючи його з джерел, які є нелегальними у самій Північній Кореї. Це випливає з конфіденційного звіту ООН, який потрапив до розпорядження AFP, повідомляє PolsatNews.

Згідно з текстом звіту, який буде надано 15 членам Ради Безпеки ООН, важливим джерелом фінансування режиму Кім Чен Ина є кібератаки, особливо проти криптовалютних активів.

Автори звіту також стверджують, що частина фінансування забезпечує контрабандний імпорт бензину, хоча обсяг цього імпорту останнім часом скоротився.

Як стало відомо недавно, Північна Корея вкрала криптовалюти на $400 млн.

Нагадаємо, США закликали КНДР до переговорів після випробування балістичної ракети.

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