У Північній Кореї страчують людей за спробу втечі з в'язниці - ООН



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За хабар можуть полегшити умови праці чи дозволити зустріч з родиною, а про адвокатів для затриманих навіть не йдеться - ООН

У в'язницях Північної Кореї ув'язнених б'ють, гвалтують, не дають їсти і не лікують

У Північній Кореї публічно страчують ув'язнених, які намагаються втекти з в'язниці чи вкрасти щось. При цьому люди перебувають у жахливих умовах, зазнають насильства та не отримують меддопомогу в пенітенціарних закладах.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на доповідь ООН.

Управління ООН з прав людини отримало та проаналізувало інформацію про затриманих громадян Північної Кореї, переважно жінок. У період з вересня до травня вони опитали понад 330 осіб, які залишили країну.

Генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив, що «численні опитані повідомили про жорстокі побиття з боку тюремних охоронців, деякі з яких призвели до смерті ув'язнених».

Жінки повідомляли про численні зґвалтування, зокрема під час оглядів та обшуків.

Окрім цього, у в’язницях поширене недоїдання, люди помирають голодною смертю. Також там розповсюджені такі захворювання, як туберкульоз, гепатит, черевний тиф і плеврит, а медична допомога надається лише частково або взагалі відсутня.

Гутерріш додав, що ув'язнених змушують працювати багато годин, часто відбуваються нещасні випадки, «і є численні повідомлення про смерть в'язнів в результаті нещасних випадків, пов'язаних з роботою».

«Є повідомлення про публічні страти ув'язнених, які намагалися сховатися, вкрасти або вчинити інші злочини» - сказав Гутерріш. Відомі випадки, коли людей помирали після переведення до камер одиночного ув'язнення.

Генеральний секретар заявив, що арешти, побиття, примусова праця, страти та інші зловживання, що здійснюються в центрах утримання під вартою і в'язницях співробітниками міністерства державної безпеки і міністерства безпеки людей широко розповсюджені і систематичні.

Він також заявив про корупцію в північно-корейський в’язницях: за хабар можуть полегшити умови праці чи дозволити зустріч з родиною. Про адвокатів для затриманих навіть не йдеться.

Нагадаємо, в Amnesty International стверджують, що загалом кількість задокументованих страт у світі скоротилася. Згідно зі звітом, оприлюдненим у Берліні 10 квітня, у 20 державах було страчено щонайменше 690 осіб. Причинами страти були: державна зрада, позашлюбний секс та богохульство.