  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Польщі п’яний українець розтрощив вантажівкою міст (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок аварії стався витік дизельного палива в річку - У Польщі п’яний українець розтрощив вантажівкою міст (фото)
    Внаслідок аварії стався витік дизельного палива в річку
    фото: Gov.pl / Jednostki Państwowej Straży Pożarnej

    Медики допомогли водієві вибратися з машини та надали йому допомогу

    У селищі Котово в Польщі нетверезий українець за кермом сідельного тягача з напівпричепом із сільськогосподарською технікою не впорався з керуванням транспортним засобом.

    Він злетів з дороги на місці будівництва моста, пошкодив конструкцію та частково занурився в річку Могильниця, повідомляє пресслужба місцевих рятувальників.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Польщі п’яний українець розтрощив вантажівкою міст (фото)
    У Польщі п’яний українець розтрощив вантажівкою міст (фото)
    У Польщі п’яний українець розтрощив вантажівкою міст (фото)

    Інцидент стався близько 21:30 16 листопада.

    Згідно з повідомленням бригади пожежно-рятувальної служби, після ДТП водієві допомогли вибратися з машини і надали йому кваліфіковану першу допомогу. Він відбувся незначними синцями.

    Водночас було серйозно пошкоджено вантажівку, вантаж, який вона перевозила, й міст, з якого впала.

    Крім того, внаслідок інциденту стався витік дизельного палива в річку.

    Це призвело до необхідності створення сорбційної дамби для запобігання подальшого просочування рідини водотоком у навколишнє середовище.

    Для нейтралізації загрози, з Познані була викликана спеціалізована хімічна та екологічна рятувальна група.

    Разом з Воєводською інспекцією з охорони навколишнього середовища були також розпочаті роботи з метою моніторингу ситуації на водотоці.

    Зазначається, що в цілому збиток від аварії оцінюється приблизно в 1 мільйон злотих (близько 6,45 млн грн).

    Уточнюється, що тест на наявність алкоголю в організмі водія показав порад 2 проміле.

    Теги: нафтопродукти екологія ДТП Польща машини водій українці алкогольне сп'яніння річка міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Польщі п’яний українець розтрощив вантажівкою міст (фото)