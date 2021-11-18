У Польщі п’яний українець розтрощив вантажівкою міст (фото)

Медики допомогли водієві вибратися з машини та надали йому допомогу

У селищі Котово в Польщі нетверезий українець за кермом сідельного тягача з напівпричепом із сільськогосподарською технікою не впорався з керуванням транспортним засобом.

Він злетів з дороги на місці будівництва моста, пошкодив конструкцію та частково занурився в річку Могильниця, повідомляє пресслужба місцевих рятувальників.

Інцидент стався близько 21:30 16 листопада.

Згідно з повідомленням бригади пожежно-рятувальної служби, після ДТП водієві допомогли вибратися з машини і надали йому кваліфіковану першу допомогу. Він відбувся незначними синцями.

Водночас було серйозно пошкоджено вантажівку, вантаж, який вона перевозила, й міст, з якого впала.

Крім того, внаслідок інциденту стався витік дизельного палива в річку.

Це призвело до необхідності створення сорбційної дамби для запобігання подальшого просочування рідини водотоком у навколишнє середовище.

Для нейтралізації загрози, з Познані була викликана спеціалізована хімічна та екологічна рятувальна група.

Разом з Воєводською інспекцією з охорони навколишнього середовища були також розпочаті роботи з метою моніторингу ситуації на водотоці.

Зазначається, що в цілому збиток від аварії оцінюється приблизно в 1 мільйон злотих (близько 6,45 млн грн).

Уточнюється, що тест на наявність алкоголю в організмі водія показав порад 2 проміле.