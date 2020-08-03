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    У світі

    У Польщі Верховний суд підтвердив перемогу Дуди на виборах президента

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    <span>Кандидатуру Дуди підтримали понад 51% виборців, тоді як за його конкурента Рафала Тшасковського - проголосували майже 49%.</span> - У Польщі Верховний суд підтвердив перемогу Дуди на виборах президента
    Кандидатуру Дуди підтримали понад 51% виборців, тоді як за його конкурента Рафала Тшасковського - проголосували майже 49%.

    Після виборів опозиція Польщі звернулася до суду з вимогою визнати недійсною перемогу Дуди на виборах

    Верховний суд Польщі в понеділок, 3 серпня, затвердив результати липневих виборів президента, перемогу на яких здобув Анджей Дуда. Про це повідомляють європейські ЗМІ.

    «Верховний суд підтверджує обрання Анджея Себастіяна Дуди на посаду президента Польщі», - йдеться в постанові суду.

    Зазначається, що після виборів опозиція Польщі звернулася до суду з вимогою визнати недійсною перемогу Дуди на виборах.

    Нагадаємо, за даними 99,97% окружних виборчих комісій, Анджей Дуда переміг на виборах президента Польщі. Його підтримали 51,21% виборців, Рафала Тшасковського - 48,79%.

    Загалом до суду було подано 5,8 тис. позовів, пов'язаних передусім із реєстрацією виборців. Однак суд підтримали тільки 93 з них, але цього було недостатньо, щоб вплинути на результати виборів.

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