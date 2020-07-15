Російські пранкери подзвонили президенту Польщі: питали про Україну та Путіна



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Російські пранкери подзвонили президенту Польщі

Пранкери подзвонили президенту Польщі від імені генсека ООН

Переобраного на другий термін президента Польщі розіграли російські пранкери Володимир Краснов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус). Вони подзвонили Анджею Дуді від імені генерального секретаря ООН, колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Гутерріша і привітали його з перемогою на виборах.

Відео із записом розмови було опубліковано на YouTube-каналі Октагон.

Під час бесіди пранкери обговорили з польським лідером положення ЛГБТ-спільноти в Польщі, ситуацію зі знесенням в країні радянських пам'ятників, а також запитали його про те, як вплинула пандемія на проведення виборів в Польщі. При цьому пранкери згадали Україну, в якій спалах коронавірусу.

На що Дуда зазначив, що коронавірус ніяк не позначився на передвиборній кампанії в країні. Він також припустив, що можливо «основним джерелом» поширення коронавірусу в Польщі є українські мігранти.

«Головне джерело? Можливо, Україна. Тому що в Польщі багато людей з України. Але у нас не так багато випадків. Тому можу сказати, що ситуація під контролем», - сказав Дуда.

Як наголошується на сайті, у Дуди не виникло жодних сумнівів у тому, що він розмовляє саме з Гутеррішем.

До слова, російські пранкери двічі розмовляли телефоном з принцом Гаррі від імені екоактивістки Грети Тунберг.