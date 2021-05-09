Прага вимагатиме у Москви відшкодування збитків від вибухів на складах боєприпасів

Після вибуху на складах озброєнь у Врбетицях, що його влаштували, як доводить розслідування, агенти російського ГРУ, 2014 рік

Міністерство закордонних справ Чехії на основі вказівок уряду готує дипломатичну ноту

Чеська Республіка вимагатиме від Російської Федерації відшкодування за збитки, завдані під час двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у 2014 році.

Про це заявила міністр фінансів ЧР Алена Шиллерова, – повідомляє Укрінформ.

За її словами, йдеться про «мінімальні мільярд крон».

«Найбільш реальним способом, як видається, є міжнародна компенсація, згідно з міжнародним правом, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, відшкодування збитків через кримінальне провадження, це буде дуже довгий час», – сказала Шиллерова.

Але, визнає політик і багато експертів, шанси отримати компенсацію від Москви мінімальні.

Мільярд крон (понад $47 млн) – сума не остаточна, каже гетьман Злінського краю, до складу якого входять Врбетице, Радім Голіш. За його словами, окрім матеріальних збитків, треба буде врахувати також психологічну шкоду або компенсацію за неможливість використання майна та пошкодження його.

Міністерство закордонних справ Чехії на основі вказівок уряду готує дипломатичну ноту. «Міжнародна відповідальність за незаконні дії влади Російської Федерації буде покладена на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими нашими союзниками. Міністерство закордонних справ готує дипломатичну ноту на підставі вказівок уряду», – заявив міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Напередодні прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш звернувся до лідерів інших європейських держав із проханням вислання принаймні по одному російському дипломату на знак солідарності з Чехією.

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв’язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата. 21 квітня Чехія поставила Росії ультиматум з вимогою прийняти усіх 20 висланих дипломатів, якщо РФ не виконає умови, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві.

Як відомо, Чехія оголосила про рішення виключити «Росатом» з тендера на добудову АЕС «Дуковани» 19 квітня на тлі дипломатичного скандалу між Москвою і Прагою.