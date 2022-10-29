Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку
Зеленський присвоїв Празі відзнаку «Місто-рятівник»
фото ілюстративне

Прага надала притулок більш ніж 100 тисячам українців

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 жовтня, присвоїв Празі звання «Місто-рятівник». Про це повідомили на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

У тексті указу зазначається, що звання присвоюється «за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету».

Зауважується, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Прага надала притулок більш ніж 100 тисячам українців, які прибули до Чехії у пошуках порятунку. Загалом країна дала притулок понад 460 тисячам громадян України.
 
«Чеська Республіка активно та рішуче підтримує нашу країну у протидії агресії РФ та подоланні її наслідків. Чехія також є одним із лідерів за обсягами надання допомоги Україні», – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, з 25 жовтня Чехія закрила кордони для росіян із шенгенськими візами. Росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою – членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з вівторка, 25 жовтня, не можуть в'їжджати на територію Чехії.

Разом з тим 20 жовтня повідомлялося, що Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки.

Зазначимо, 5 жовтня уряд Чехії схвалив подальше надання допомоги Україні для протистояння вторгненню Росії. До нових постачань, зокрема, увійде важка техніка.

Читайте також: МВС Чехії до свята прикрасило свою штаб-квартиру мертвим Путіним
Теги: Чехія Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

100 тис. українських біженців уже влаштувалися на чеському ринку праці
Стало відомо, скільки українських біженців працевлаштувала Чехія
19 жовтня, 03:50
Росія займається газовим шантажем Європи
Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони
24 жовтня, 07:18
Ані Лорак, скоріш за все, виступатиме лише в Росії
Німеччина та Чехія вигнали Ані Лорак з концертами
20 жовтня, 09:58

Політика

Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку
Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку
Захід змінив підхід до ядерного стримування Росії – Кулеба
Захід змінив підхід до ядерного стримування Росії – Кулеба
Залужний розповів про ключові завдання для ЗСУ
Залужний розповів про ключові завдання для ЗСУ
Україна вже готується до візиту глави британського уряду – посол
Україна вже готується до візиту глави британського уряду – посол
Кулеба запропонувава приїхати в Ізюм конгресменам, які закликали до переговорів з РФ
Кулеба запропонувава приїхати в Ізюм конгресменам, які закликали до переговорів з РФ
Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ
Кулеба закликав Іран негайно припинити постачання зброї РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
17K
Руки сині, а сам блідий. Путін на Валдайському форумі підігрів чутки про проблеми зі здоров'ям (фото)
13K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
9196
В Росії пришвидшують мобілізацію «мокрими штанями»
7255
Банкова повідомила, які три умови пропишуть у договорі з РФ
7076
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів

Новини

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
27 жовтня, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
27 жовтня, 07:12

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту