Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку

Прага надала притулок більш ніж 100 тисячам українців

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 жовтня, присвоїв Празі звання «Місто-рятівник». Про це повідомили на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

У тексті указу зазначається, що звання присвоюється «за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету».

Зауважується, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Прага надала притулок більш ніж 100 тисячам українців, які прибули до Чехії у пошуках порятунку. Загалом країна дала притулок понад 460 тисячам громадян України.



«Чеська Республіка активно та рішуче підтримує нашу країну у протидії агресії РФ та подоланні її наслідків. Чехія також є одним із лідерів за обсягами надання допомоги Україні», – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, з 25 жовтня Чехія закрила кордони для росіян із шенгенськими візами. Росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою – членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з вівторка, 25 жовтня, не можуть в'їжджати на територію Чехії.

Разом з тим 20 жовтня повідомлялося, що Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки.

Зазначимо, 5 жовтня уряд Чехії схвалив подальше надання допомоги Україні для протистояння вторгненню Росії. До нових постачань, зокрема, увійде важка техніка.