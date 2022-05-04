Назріває бунт? Російський військкомат закидали коктейлями Молотова (відео)

Триває 70-а доба повномасштабної війни Росії проти України

Щонайменше сім коктейлів Молотова прилетіло до військкомату російського Нижньовартовська сьогодні вночі.

Один коктейль Молотова погас відразу, від другого спалахнула дерев'яна обшивка, але вогонь незабаром загасили вогнегасниками поліцейські, що приїхали на виклик.

На місці виявили ще один невикористаний коктейль із запальною сумішшю.

Судячи з відео, метальників було двоє.

Нагадаємо, відомий пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який вчора «засвітився» в оточеному окупантами Маріуполі, похвалився використаним тубусом від британської протитанкової системи Nlaw.

«Трофей» пропагандист показав у своїй програмі.

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