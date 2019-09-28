У РФ випустили із СІЗО заарештованого за обвинуваченням у державній зраді 75-річного вченого



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Віктор Кудрявцев вже вийшов на свободу з СІЗО «Лефортово» Фото ТАСС

Вчений вже вийшов на свободу з «Лефортово»

75-річного російського вченого Віктора Кудрявцева, обвинуваченого в державній зраді, відпустили зі слідчого ізолятора, змінивши йому запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Про це повідомив у Фейсбук адвокат Кудрявцева Іван Павлов.

«Слідчий ухвалив рішення про зміну нашому підзахисному, 75-річному Віктору Кудрявцеву запобіжного заходу з утримання під вартою – ні, не на домашній арешт, а на підписку про невиїзд», – написав Павлов у фейсбуці 27 вересня.

Він уточнив, що Кудрявцев вже вийшов на свободу з СІЗО «Лефортово», його зустріли рідні.

У квітні цього року Європейський суд з прав людини постановив, що російська влада має відправити Кудрявцева на лікування. Після цього Міністерство юстиції Росії попросило Федеральну службу з виконання покарань перевести 75-річного вченого з СІЗО до лікарні. Кудрявцев переніс інфаркт.

У СІЗО обвинуваченому не давали необхідних медикаментів і не надавали належної медичної допомоги, впевнені його адвокати.

Співробітник Центрального науково-дослідного інституту машинобудування, провідного ракетного підприємства Росії, Віктор Кудрявцев був заарештований 20 липня 2018 року.

Вченого звинуватили у передачі секретів про сучасну російську гіперзвукову зброю. Сам він обвинувачення відкидає, його захист наполягає на тому, що в основі обвинувачення лежить узгоджене російським урядом наукове співробітництво.

За його звільнення або пом’якшення умов арешту висловлювалися провідні російські вчені, в тому числі голова Російської академії наук Олександр Сергєєв.