В Росії народний артист напав з ножем на лікаря «швидкої»
Народний артист Росії Леонід Хейфец
Постраждала працівниця швидкої доставлена з пораненням в одну з лікарень
Народний артист Росії, театральний режисер Леонід Хейфец вдарив ножем співробітника швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик в центрі Москви.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
«Сьогодні вранці в центрі Москви режисер Хейфец напав на співробітницю швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик. Зараз з’ясовуються подробиці того, що сталося. Як видно, режисер був у неадекватному стані», – сказав співрозмовник агентства.
Зазначається, що постраждала доставлена з пораненням в одну з лікарень.
Нагадаємо, Леонід Хейфец – радянський і російський театральний режисер і педагог. Народний артист Російської Федерації (1993). Професор Російського інституту театрального мистецтва.
Як повідомлялося, 28 вересня помер режисер театру та кіно Марк Захаров, який підтримував окупацію українського Криму і виступав на захист президента РФ Володимира Путіна.