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    У світі

    В Росії народний артист напав з ножем на лікаря «швидкої»

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    <p>Народний артист Росії Леонід Хейфец</p> - В Росії народний артист напав з ножем на лікаря «швидкої»

    Народний артист Росії Леонід Хейфец

    Постраждала працівниця швидкої доставлена з пораненням в одну з лікарень

    Народний артист Росії, театральний режисер Леонід Хейфец вдарив ножем співробітника швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик в центрі Москви.

    Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    «Сьогодні вранці в центрі Москви режисер Хейфец напав на співробітницю швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик. Зараз з’ясовуються подробиці того, що сталося. Як видно, режисер був у неадекватному стані», – сказав співрозмовник агентства.

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    Зазначається, що постраждала доставлена з пораненням в одну з лікарень.

    Нагадаємо, Леонід Хейфец – радянський і російський театральний режисер і педагог. Народний артист Російської Федерації (1993). Професор Російського інституту театрального мистецтва. 

    Як повідомлялося, 28 вересня помер режисер театру та кіно Марк Захаров, який підтримував окупацію українського Криму і виступав на захист президента РФ Володимира Путіна.

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