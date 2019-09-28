В Росії народний артист напав з ножем на лікаря «швидкої»



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Народний артист Росії Леонід Хейфец

Постраждала працівниця швидкої доставлена з пораненням в одну з лікарень

Народний артист Росії, театральний режисер Леонід Хейфец вдарив ножем співробітника швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик в центрі Москви.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Сьогодні вранці в центрі Москви режисер Хейфец напав на співробітницю швидкої допомоги, яка приїхала до нього на виклик. Зараз з’ясовуються подробиці того, що сталося. Як видно, режисер був у неадекватному стані», – сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що постраждала доставлена з пораненням в одну з лікарень.

Нагадаємо, Леонід Хейфец – радянський і російський театральний режисер і педагог. Народний артист Російської Федерації (1993). Професор Російського інституту театрального мистецтва.

Як повідомлялося, 28 вересня помер режисер театру та кіно Марк Захаров, який підтримував окупацію українського Криму і виступав на захист президента РФ Володимира Путіна.