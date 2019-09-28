Співак Винник заперечує, що в Криму гинули українські військові, і каже, що півострів «ніхто не забирав» (відео)



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Співак Винник

Я не вважаю, що Крим забрали і що він дорожчий за все інше – співак

Український співак Олег Винник, який нещодавно взяв участь в антиукраїнській акції російських пропагандистів #всеммир, не зміг відповісти на пряме запитання щодо приналежності окупованого Криму.

Про це він заявив в ефірі телеканалу СТБ.

«Коли ми сьогодні робимо акцент «Росія – Україна», це заважає справам мирним. Мені здається, ми маємо думати про мир сьогодні, а не шукати якісь підводні камені, засуджувати когось», – зазначив співак.

У відповідь на запитання про те, чий Крим виконавець відповів наступне:

«Я не буду сьогодні ділити і казати чий Крим. Мені здається, що сьогодні говорити про це вже не те, що... Я би сказав непотрібно. Це нічого не дає».

На його думку, твердженням «Крим – це Україна» зараз «ми нічого не вирішуємо».

«І якщо бути конкретно відвертим, за Крим не загинув не один солдат. Ні один», – наголосив він.

При цьому слід наголосити, що на початку 2014 року з-поміж українських військових в Криму було двоє загиблих. Вони втратили своє життя від рук російських загарбників. І сталося це саме під час вторгнення.

«Я не вважаю, що Крим забрали і що він дорожчий за все інше. За життя, за долі наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули в цій не зрозумілій війні, як на мене, яка називається АТО», – додав Винник.

При цьому він вкотре запевнив, що давати концетрів в Росії він не збирається.

18 березня 2014 року під час штурму російськими окупантами фотограметричного центру Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ в Сімферополі прямим влученням в область серця був убитий український військовослужбовець прапорщик ЗС України Кокурін Сергій Вікторович. 6 квітня 2014 року в смт Новофедорівка о 23.45 двома пострілами впритул з автомату Калашнікова російським військовослужбовцем, молодшим сержантом Зайцевим Є.С. в своїй кімнаті, в офіцерському гуртожитку, був застрелений військовослужбовець в/ч 1100 майор Станіслав Карачевський.

Нагадаємо, після участі в проекті «Всеммир» Винник потрапив до бази даних «Миротворця».

Восени 2018 року він називав війну на Донбасі «братовбивчою» й казав, що йому особисто соромно за Євромайдан та усе що з того часу відбувається в Україні.