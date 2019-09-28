Співак Винник заперечує, що в Криму гинули українські військові, і каже, що півострів «ніхто не забирав» (відео)
Я не вважаю, що Крим забрали і що він дорожчий за все інше – співак
Український співак Олег Винник, який нещодавно взяв участь в антиукраїнській акції російських пропагандистів #всеммир, не зміг відповісти на пряме запитання щодо приналежності окупованого Криму.
Про це він заявив в ефірі телеканалу СТБ.
«Коли ми сьогодні робимо акцент «Росія – Україна», це заважає справам мирним. Мені здається, ми маємо думати про мир сьогодні, а не шукати якісь підводні камені, засуджувати когось», – зазначив співак.
У відповідь на запитання про те, чий Крим виконавець відповів наступне:
«Я не буду сьогодні ділити і казати чий Крим. Мені здається, що сьогодні говорити про це вже не те, що... Я би сказав непотрібно. Це нічого не дає».
На його думку, твердженням «Крим – це Україна» зараз «ми нічого не вирішуємо».
«І якщо бути конкретно відвертим, за Крим не загинув не один солдат. Ні один», – наголосив він.
При цьому слід наголосити, що на початку 2014 року з-поміж українських військових в Криму було двоє загиблих. Вони втратили своє життя від рук російських загарбників. І сталося це саме під час вторгнення.
«Я не вважаю, що Крим забрали і що він дорожчий за все інше. За життя, за долі наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули в цій не зрозумілій війні, як на мене, яка називається АТО», – додав Винник.
При цьому він вкотре запевнив, що давати концетрів в Росії він не збирається.
Нагадаємо, після участі в проекті «Всеммир» Винник потрапив до бази даних «Миротворця».
Восени 2018 року він називав війну на Донбасі «братовбивчою» й казав, що йому особисто соромно за Євромайдан та усе що з того часу відбувається в Україні.