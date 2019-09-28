  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Співак Винник заперечує, що в Криму гинули українські військові, і каже, що півострів «ніхто не забирав» (відео)

    • Розсилка
    Співак Винник - Співак Винник заперечує, що в Криму гинули українські військові, і каже, що півострів «ніхто не забирав» (відео)
    Співак Винник

    Я не вважаю, що Крим забрали і що він дорожчий за все інше – співак

    Український співак Олег Винник, який нещодавно взяв участь в антиукраїнській акції російських пропагандистів #всеммир, не зміг відповісти на пряме запитання щодо приналежності окупованого Криму.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу СТБ.

    Читайте також

    «Коли ми сьогодні робимо акцент «Росія – Україна», це заважає справам мирним. Мені здається, ми маємо думати про мир сьогодні, а не шукати якісь підводні камені, засуджувати когось», – зазначив співак.

    У відповідь на запитання про те, чий Крим виконавець відповів наступне:

    «Я не буду сьогодні ділити і казати чий Крим. Мені здається, що сьогодні говорити про це вже не те, що... Я би сказав непотрібно. Це нічого не дає». 

    На його думку, твердженням «Крим – це Україна» зараз «ми нічого не вирішуємо».

    «І якщо бути конкретно відвертим, за Крим не загинув не один солдат. Ні один», – наголосив він.

    При цьому слід наголосити, що на початку 2014 року з-поміж українських військових в Криму було двоє загиблих. Вони втратили своє життя від рук російських загарбників. І сталося це саме під час вторгнення.

    «Я не вважаю, що Крим забрали і що він дорожчий за все інше. За життя, за долі наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули в цій не зрозумілій війні, як на мене, яка називається АТО», – додав Винник.

    При цьому він вкотре запевнив, що давати концетрів в Росії він не збирається.

    18 березня 2014 року під час штурму російськими окупантами фотограметричного центру Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ в Сімферополі прямим влученням в область серця був убитий український військовослужбовець прапорщик ЗС України Кокурін Сергій Вікторович. 6 квітня 2014 року в смт Новофедорівка о 23.45 двома пострілами впритул з автомату Калашнікова російським військовослужбовцем, молодшим сержантом Зайцевим Є.С. в своїй кімнаті, в офіцерському гуртожитку, був застрелений військовослужбовець в/ч 1100 майор Станіслав Карачевський.

    Нагадаємо, після участі в проекті «Всеммир» Винник потрапив до бази даних «Миротворця».

    Восени 2018 року він називав війну на Донбасі «братовбивчою» й казав, що йому особисто соромно за Євромайдан та усе що з того часу відбувається в Україні.

    Читайте також
    Крим Росія АТО Україна Олег Винник ВСУ співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ